Vapiano geht noch im Juni an die Börse >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Nachmittags Mashup: VW, Ibiden,... » Guten Morgen mit Vapiano, Air Berlin,... Vapiano geht noch im Juni an die Börse Vapiano plant noch in diesem Monat an die Börse zu gehen. Ihre Aktien will die Pasta- und Pizza-Restaurant-Kette zum Stückpreis von 21 und 27 Euro verkaufen. Dabei hat sie noch nicht einmal den Börsenprospekt veröffentlicht - das macht eine Bewertung schwierig.

Den vollständigen Artikel lesen ...