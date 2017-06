Medienmitteilung CALIDA Gruppe

Andreas Lindemann verlässt CALIDA

Andreas Lindemann, General Manager der Marke CALIDA, verlässt die Calida Unternehmensgruppe im besten gegenseitigen Einvernehmen.

Für seine langjährige, engagierte Mitarbeit danken wir ihm sehr herzlich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Reiner Pichlerübernimmt per sofort - neben seiner Funktion als Group CEO - interimistisch die Funktion von Andreas Lindemann bis ein Nachfolger bestimmt ist

und wird gemeinsam mit dem eingespielten Team die Weiterentwicklung von CALIDA vorantreiben.

Sursee (Schweiz), 14. Juni 2017

Weitere Auskünfte:

CALIDA Holding AG

Reiner Pichler, CEO

Tel.: +41 41 925 44 49

(www.calidagroup.com: http://www.calidagroup.com)

Die CALIDA Gruppe ist eine global tätige Bekleidungsgruppe mit Hauptsitz in der Schweiz. Sie besteht aus den Marken CALIDA

und AUBADE im Lingeriesegment sowie den Marken MILLET, OXBOW, EIDER und LAFUMA im Alpinsport- und

Outdoorsegment und erzielte 2016 einen Umsatz von über CHF 370 Millionen mit rund 2'900 Mitarbeitern. Die CALIDA Gruppe

ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.