Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Prof. Dr. Rita Süssmuth, die sich seit Jahrzehnten für Frauen einsetzt / Freitag, 16. Juni 2017, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Frauen machen Karriere, besetzen Führungspositionen und feiern Erfolge. Aber hat sich die Gleichberechtigung von Männern und Frauen inzwischen wirklich auf allen Ebenen durchgesetzt? Wie steht es um Frauen, die als Hausfrau und Mutter das Leben der ganzen Familie managen? Dürfen Frauen heute vielleicht auch beides sein - Karrierefrau und Mutter? Und was zeichnet eine starke Frau aus? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Starke Frauen" am Freitag, 16. Juni, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Prof. Dr. Rita Süssmuth setzt sich seit Jahrzehnten für Frauen ein Prof. Dr. Rita Süssmuth setzte sich in der politischen Männerwelt durch und brachte in den 80er-Jahren der CDU den Feminismus bei. Ihr Motto: "Gegen Frauen kann man nicht gewinnen, sondern nur mit ihnen." Die promovierte Pädagogin kämpfte erfolgreich für eine Reform des Abtreibungsparagraphen und für die Frauenquote. Auch als spätere Bundestagspräsidentin machte sie sich als "Anwältin der Frauen" für deren Belange stark - und tut dies bis heute.



Sandra Steffl setzt ihre weiblichen Reize als Burlesque-Tänzerin ein Als Schauspielerin und Burlesque-Künstlerin kommt Sandra Steffl mit einer Kombination aus Köpfchen und Körbchen ans Ziel. Sie spielt gerne mit ihren weiblichen Reizen - im Beruf wie auch im Alltag - und wickelt damit im Handumdrehen die Männer um den Finger. "Wir haben nun mal Brüste und gewisse Vorzüge - warum sollte man das nicht einsetzen?" Ihre Devise: weiblich sein und trotzdem das kriegen, was man will.



Helena von Hutten entschied sich bewusst für ein Leben als Mutter und Hausfrau Mit 23 Jahren entschied Helena von Hutten: "Ich will für meine Kinder da sein!" Dass sie dafür ihr Studium abbrach und nun seit fast zehn Jahren "nur" Mutter und Hausfrau ist, brachte ihr oft Unverständnis ein. Doch für Helena von Hutten ist es der logische nächste Schritt der Emanzipation: "Der Feminismus hat es noch nicht geschafft, dass wir Frauen wirklich das machen können, was wir wollen. Und dazu gehört auch, dass wir sagen: 'Ich will zuhause bleiben.'"



Douce Steiner ist die einzige Zwei-Sterne-Köchin Deutschlands Die Leidenschaft von Douce Steiner ist das Kochen. Eine Frau am Herd - nichts Ungewöhnliches, mag so mancher denken. Doch die Schwäbin ist die einzige Zwei-Sterne-Köchin Deutschlands. Ihr Weg dahin war allerdings steinig, in der männerdominierten Spitzengastronomie hieß es: "Eine Frau gehört zuhause hinter den Herd und hat in einer Profiküche nichts zu suchen." Trotzdem setzte sie sich durch und führt heute ein überaus erfolgreiches Restaurant.



Ursula Winter erreichte durch Playboy-Fotos eine internationale Modelkarriere Eigentlich wollte Ursula Winter Kinderärztin werden, doch als ihr eine Modelkarriere in Aussicht stand, warf sie ihren Plan schnell über Bord und setzte zunächst auf ihre weiblichen Reize. Kurzerhand bewarb Sie sich sogar für den Playboy - und Ihre Nacktfotos wurden zum Sprungbrett für eine internationale Karriere: "Ich habe danach überall auf der Welt gearbeitet. Der Playboy hat für mich Türen geöffnet."



Nina Jaros wurde als Mann geboren und lebt mittlerweile offen als Frau Nina Jaros wünschte sich zeitlebens nichts sehnlicher, als einfach eine Frau sein zu dürfen. Doch sie wurde als Mann geboren und lebte diese Rolle über Jahrzehnte - drei Ehen, Kinder, Depressionen und Suizidversuche inklusive. "Ich habe meine weibliche Seite komplett unterdrückt. Ich habe mir das wirklich nicht erlaubt." Erst vor sechs Jahren outete sie sich und lebt seither endlich offen als Frau.



Prof. Dr. Ilse Lenz erforscht vergangene und heutige Frauenbilder Prof. Dr. Ilse Lenz hat sich ihr ganzes Forschungsleben mit dem Thema "Frauen" beschäftigt. Ausgehend von der Politisierung 1968 bis zur heutigen Situation analysiert die Soziologin, wie sich die Rolle der Frau in der Gesellschaft verändert hat und wie schwierig es zur jeweiligen Zeit war, eine "starke Frau" zu sein. Sie sagt: "Eine starke Frau ist eine selbstständige Frau, die weiß, was die Grundlage ihrer Selbstständigkeit ist - und die auch Humor hat."



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Starke Frauen" am Freitag, 16. Juni 2017, 22 Uhr im SWR Fernsehen



