FRANKFURT (Dow Jones)--Saint-Gobain will den norwegischen Dämmstoffhersteller Glava vollständig übernehmen. Der französische Baustoffkonzern führt derzeit exklusive Gespräche mit der Gründerfamilie und den Aktionären der Glava A/S über einen Kauf ihrer Anteile mit Unterstützung des Managements, wie die Saint-Gobain SA mitteilte. Saint-Gobain hält bereits 17,08 Prozent an Glava.

Finanzielle Einzelheiten zu der geplanten Akquisition wurden nicht genannt. Glava besitzt zwei Glaswolle-Fabriken sowie Fertigungsstätten für Styropor und erzielte 2016 einen Umsatz von mehr als 140 Millionen Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 14, 2017 12:35 ET (16:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.