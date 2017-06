Das riecht nach Raketen-Potenzial: Der Minenkonzern Coeur Mining (WKN: A0RNL2) steigt beim bisher unentdeckten Goldprojektentwickler Northern Empire Resources (WKN: A2DSW2) ein. Dieser sicherte sich für 10 Mio. US$ ein produktionsbereites Projekt in Nevada und treibt dieses mit Inbrunst voran. Da Anleger aktuell immer noch auf dem nahezu gleichen Kursniveau wie Coeur Mining einsteigen können, halten wir einen Kauf aktuell für höchst interessant.

Wenn sich der erfolgreiche Minenkonzern Coeur Mining mit einer Marktkapitalisierung von 1,6 Milliarden US$ beim Explorer Northern Empire Resources beteiligt, welcher bislang noch eine Bewertung von uknapp 30 Mio. US$ aufweist, dann sollte jeder Anleger hellhörig werden. Wir haben alle Details untersucht und kommen zum Schluss: In dieser Aktie steckt Raketenpotenzial! Erst recht mit der Gewissheit, dass unsere letzte Goldperle mit Nevada-Exploration, Gold Standard Ventures (WKN: A0YE58), nach unserem Tipp 2014 eine Performance von mehr als +500% aufweisen konnte!

Das Management von Northern Empire zählt zur Crème de la Crème im kanadischen Bergbausektor. Die Schlüssel-Insider waren zeitlebens für die Entwicklung von großartigen Goldvorkommen weltweit verantwortlich wie im Yukon oder Australien.

Dieses Gründerteam fuhr in den letzten Jahren auf einer Einbahnstraße des Erfolges. Obwohl der Goldpreis gar nicht so richtig mitspielte, schürften diese Gold-Insider überragende Depotgewinne für sich und ihre Aktionäre. Mit den beiden letzten Deals dieses Teams wurden die Aktionäre mit bis zu 500% Gewinn belohnt.

Aktionäre wurden bei den beiden letzen Deals mit bis zu 500% Kursgewinn belohnt

Falls Sie den vorletzten Erfolg googeln möchten, suchen Sie nach "Kaminak Gold". Die Leute hinter Northern Empire entwickelten auch Kaminak im Yukon und verkauften das Unternehmen im Frühjahr 2016 für über 500 Mio. CA$ an Goldcorp.

Der jüngste Erfolg war die australische Newmarket Gold, die Mitte 2015 mit etwa 100 Mio. AU$ Marktkapitalisierung startete und im Herbst 2016 - nur eineinhalb Jahre später - für mehr als 1 Mrd. AU$ vom Gold-Junior Kirkland Lake Gold gekauft wurde.

Nun hat sich das Spitzenteam erneut zusammengesetzt und seine Millionen in einen neuen Topf geworfen, um Northern Empire Resources zu finanzieren. Gemäß Meldung vor Kurzem hat man in einem ersten Schritt die Sterling Mine in Nevada übernommen und plant diese in kürzester Zeit in Produktion zu führen. Wer die Erfolge dieser Gruppe kennt, weiß, dass dies nicht nur eine Werbefloskel ist, sondern ein ernstzunehmender und realistischer Zeitplan dahinter steckt, der bis zum Jahresende deutliche Kursavancen erwarten lässt.

Privatanleger können zum gleichen Kurs kaufen wie die Insider und das Management

Privatanleger kommen aktuell in den Genuss, sehr günstige Aktien kaufen zu können. Die jüngste Finanzierungsrunde, bei der kapitalkräftige Investoren wie der Coeur Mining-Konzern, der Vermögensverwalter Sprott und die kapitalkräftigsten Kunden der größten kanadischen Broker Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung kauften, wurde zum Kurs von splitbereinigten 0.75 CA$ ausgeführt.

Dass die Aktie gestern nur bei 0.78 CA$ und somit nur wenige Cent über diesem knallhart kalkulierten und als aussichtsreich geltenden Start-Niveau geschlossen hat, stellt eine einmalige Chance dar, die sich ...

