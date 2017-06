Mainz (ots) -



Über die Staatsgrenzen hinweg: Mit neuer Besetzung kämpft die europäische Polizeieinheit der ZDF-Krimireihe "The Team" auch in der zweiten Staffel gegen organisierte Kriminalität. Jürgen Vogel spielt diesmal den deutschen Ermittler.



Die Dreharbeiten für die europäische Koproduktion haben in dieser Woche begonnen. Drehorte der vier neuen Folgen sind neben anderen das dänische Marschland, Hamburg, Brüssel, Marokko und Wien. Regie führt Kasper Gaardsøe nach den Drehbüchern von Jesper Bernt und Kari Vidø. In weiteren Rollen spielen Marie Bach Hansen, Lynn Van Royen, Marie Bäumer und Natalia Avelon.



In einer geheimen Unterkunft im dänischen Marschland werden sechs Menschen erschossen. Die junge Syrerin Malu (Sarah Perles) kann flüchten, doch unter den Opfern sind zwei belgische Schwestern, die Kontakt zu einer Extremistenmiliz hatten. Als Täter kommt Bob (Sascha Alexander Gersak), der deutsche Besitzer des Hauses, infrage. Europol stellt ein Joint Investigation Team zusammen: die dänische Polizistin Nelly Winther (Marie Bach), den deutschen Kommissar Gregor Weiss (Jürgen Vogel) und die belgische Spezialistin für Terrorverbrechen Paula Liekens (Lynn Van Royen). Erste Hinweise deuten auf eine Tat der rechten Szene hin. Gibt es einen fremdenfeindlichen Hintergrund?



Bei den Opfern werden Unterlagen gefunden, die den Raubkunsthandel einer Terrororganisation dokumentieren. Wie sich herausstellt, hatte Malu zwei Teile eines wertvollen Goldreliefs aus Syrien geschmuggelt, die anderen Stücke des Kunstwerks trug ihr ermordeter Freund Faris bei sich - doch diese befinden sich jetzt in den Händen der Täter. Nach und nach decken die Ermittler ein ausgeklügeltes System des Kunsthandels auf, in das nicht nur der syrische Geheimdienstoffizier Said Gharbour (Navid Negahban), der unbemerkt Geschäfte mit Extremisten machen konnte, involviert ist, sondern auch Teile der österreichischen High Society. Malu wird zur Gejagten, als die Täter versuchen an das komplette Kunstwerk zu gelangen. Das Ermittlerteam ist ihnen jedoch dicht auf den Fersen. Als sich abzeichnet, dass ein größerer Anschlag zu befürchten ist, zählt für das Team jede Minute.



"The Team" ist eine Produktion von Network Movie im Auftrag des ZDF und in Koproduktion mit Lunanime, Nordisk Film, Superfilm, SVT, ARTE, ORF, VTM in Zusammenarbeit mit ZDF Enterprises, DR und SRF. Produzenten sind Andi Wecker, Wolfgang Cimera und Peter Nadermann, die Redaktion im ZDF liegt bei Wolfgang Feindt und Annika Schmidt.



