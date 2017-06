Schwetzingen (ots) -



Von der Bauphysik hängt die Funktion unserer Gebäude ab. Was genau steckt jedoch hinter Begriffen wie Diffusion, Konvektion und Feuchtevariabilität? Am 22. Juni 2017 werden 5 Ingenieure der pro clima Anwendungstechnik 5 Bauthemen in jeweils 10 Minuten präsentierten - und das möglichst unterhaltsam, damit das Wissen auch bei den Teilnehmern im Gedächtnis bleibt.



Das ist tatsächlich möglich! Die BauSlams der vergangenen Jahre in Schwetzingen haben gezeigt: Bau-Wissen kann Spaß machen. In diesem Juni lautet das Motto: 5 Ingenieure - 5 Bauphysik-Themen. So beschäftigen sich die BauSlammer dieses Mal mit Konvektion, Diffusion, Fensteranschlüssen, Hydrosafe und Regendichtung. Das Event startet 18.30 Uhr in der Alten Wollfabrik in Schwetzingen. Nach den Auftritten unserer Profis ist wie immer ein Austausch in lockerer Atmosphäre mit Häppchen angedacht.



Dieses anschließende Get-together haben die Teilnehmer in den vergangenen Jahren besonders gelobt - eine ideale Basis, damit sich alle Gewerke offen austauschen können.



Der BauSlam ist eine Veranstaltung der pro clima Wissenswerkstatt und greift auch diese Philosophie auf: Wissen mit Freude vermitteln. Denn wer Spaß hat, der lernt mehr.



Anmeldungen sind noch möglich. Die Tickets kosten online 10 Euro, an der Abendkasse 12 Euro.



Auf einen Blick:



BauSlam 2017 - Bauwissen in 10 Minuten Termin: Donnerstag, 22. Juni 2017, 18.30 Uhr (Einlass ab 17.45 Uhr) Ort: Alte Wollfabrik, Mannheimer Straße 35 / Ecke Wildemannstraße / Eingang Wildemannstraße, 68723 Schwetzingen Kosten: 10 Euro im Vorverkauf / 12 Euro an der Abendkasse Anmeldung: bausl.am Fragen zum Bauslam? Kontakt: Heide Gentner 06202/2782-56 info@bauslam.de Anmeldung: www.bauslam.de/anmelden



Mehr zum BauSlam: www.bauslam.de Weitere Infos: Slam-Beiträge & Kurzvideos 2016: www.youtube.com/playlist?list=PLu-PcQTh51rtUoluHpYcGyVqHn6aNjRoG Foto-Impressionen BauSlam 2016: https://www.flickr.com/photos/proclima/sets/72157668435365210 BauSlam Blog: https://blog.proclima.com/bauslam



