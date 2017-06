Die Immobilienbranche steht im Schatten der großen Exportbranchen - spielt aber eine große Rolle für die deutsche Volkswirtschaft, zeigt eine aktuelle Studie. Preiskorrekturen bei Häusern drohen nur vereinzelt.

Deutschland ist ein Exportland. Kein Wunder, dass hierzulande die Branchen im Mittelpunkt stehen, die viel Geld im Ausland verdienen, etwa die Automobilindustrie. Andere, die nichts auszuführen haben, stehen weniger im Fokus - trotz ihrer großen Bedeutung für die Volkswirtschaft. "Drei Millionen Beschäftige arbeiten - überraschend kleinteilig strukturiert - in 817.000 Unternehmen", sagte am Mittwoch Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (IW).

Mit einer Bruttowertschöpfung von mehr als 500 Milliarden Euro vereinige die Immobilienwirtschaft immerhin 18 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung. Damit sei die Immobilienwirtschaft deutlich größer als etwa die Automobilwirtschaft oder der Einzelhandel, sagte Voigtländer. Allerdings zählen die Verfasser dabei die Bauwirtschaft und die Hypothekenbanken mit.

Der Leiter des IW-Immobilienkompetenzzentrums ist zusammen mit Tobias Just, Professor an der Universität Regensburg, Autor des 100 Seiten dicken Gutachtens "Wirtschaftsfaktor Immobilien 2017", das von der Gesellschaft für immobilienwirtschaftliche Forschung (gif) und den Immobilienverbänden BID, Haus & Grund und dem Deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung (DV) in Auftrag gegeben und am Mittwoch in Berlin präsentiert wurde.

Dieser Studie zufolge beläuft sich das Immobilienvermögen in Deutschland auf 11,2 Billionen Euro, inklusive des Bodenwerts der bebauten Flächen. Das ist ein Spitzenwert in Europa, hat aber einen Haken: So verfügt Deutschland zwar über das größte absolute Immobilienvermögen in Europa - relativ zur Einwohnerzahl oder zum Einkommen belegt das Land aber nur einen mittleren Platz, heißt es in dem Gutachten. ...

