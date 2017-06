München (ots) - Im Vorfeld des G20-Gipfels versammeln sich in der Woche vom 16. bis 23. Juni 24 junge Frauen für den 8. jährlichen G(irls)20-Gipfel in München. Dem G20-Modell nachempfunden, führt G(irls)20 ein weibliches Delegationsmitglied zwischen 18 und 23 Jahren aus jedem G20Land sowie je eine Vertreterin der Europäischen und Afrikanischen Union, Afghanistan, Pakistan und der MENA-Region zusammen. In dieser Zeit entwickeln die jungen Frauen Ansätze zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt. Im Anschluss an das G(irls)20-Gipfeltreffen übergibt die deutsche Teilnehmerin, Marleen Och, das offizielle Kommuniqué an Professor Lars-Hendrik Röller, "Sherpa" von Bundeskanzlerin Angela Merkel für die G7/G20-Gipfeltreffen und ihr wirtschaftspolitischer Berater. Die G20-Staats- und Regierungschefs erhalten damit eine Liste konkreter Empfehlungen, die sich der weiblichen Erwerbsbeteiligung in Energie und Klimawandel, der Digitalisierung der Wirtschaft und Migrationsfragen widmen und deren Erhöhung zum Ziel haben.



Am 21. Juni finden im Rahmen des G(irls)20-Gipfels verschiedene Panels statt, auf denen lokale und globale Referenten über die Themen digitale Wirtschaft, Energie und Klimawandel sowie Migration diskutieren. Highlight-Speaker an diesem Tag sind:



- Ziauddin Yousafzai, Vater von Nobelpreisträgerin Malala Yousafzai und Mitgründer des Malala Fund. Er ist zum ersten Mal zu Gast in Deutschland. - Sandra Uwiringiyimana, Autorin des Buches "How Dare The Sun Rise" (bisher nur in englischer Sprache erhältlich). In ihrem Buch berichtet sie darüber, wie sie ein Massaker in der Demokratischen Republik Kongo überlebt hat, in die USA geflüchtet ist und ihr Trauma durch Kunst und Aktivismus überwunden hat.



Weitere Sprecher sind unter anderem Heather Barnabe (CEO - Designate, G(irls)20), Christiane Noll (Country Manager, Avanade Austria), Ines Bergmann-Nolting (Investment Director, E.ON), Hiltrud Werner (Vorstand für Integrität und Recht im VW-Konzern), Silvana Koch-Mehrin (Politikerin), Dr. Kai Andrejewski (Landesvorsitzender KPMG) und Sally Macindoe (Norton Rose Fulbright). Alle Informationen zum Programm und den Sprechern finden Sie hier: www.girls20.org/programs/global-summits/2017-germany-summit/.



Während der Gipfel-Woche in München nehmen die jungen Frauen an verschiedenen Workshops teil, die von den G(irls)20 Partnern ausgerichtet werden und die Mädchen auf die Gründung ihrer eigenen Initiativen vorbereiten:



- Pitching your post summit social profit idea (Edelman) - Maximizing your Leadership Skills (Norton Rose Fulbright) - Strategic Planning (Bain & Company) - Negotiations 101 (Insight Partners)



Neben den Workshops werden die Delegierten am 19. Juni außerdem Zeit haben, München zu erkunden. Am Abend findet dann zusätzlich ein Networking Event mit Unternehmerinnen aus verschiedenen Branchen, organisiert von Steffi Czerny vom DLD, statt.



Offizielle G(irls)20-Gipfel Partner sind: Air Canada, Volkswagen Bain, D2L, Edelman, KPMG, Norton Rose Fulbright, Le Meriden Munich, Sakto Corporation, DLD



Über G(irls)20: G(irls)20 ist eine gemeinnützige Organisation aus Kanada und setzt sich seit 2010 dafür ein, dass die Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen der Wachstumsziele auf der Agenda der G20-Staats und Regierungschefs steht. Dem G20-Modell nachempfunden, führt G(irls)20 für seinen jährlichen Gipfel ein weibliches Delegationsmitglied aus jedem G20Land sowie je eine Vertreterin der Europäischen und Afrikanischen Union, Afghanistans, Pakistans und der MENA-Region zusammen. Die jungen Frauen entwickeln Ansätze zur Erhöhung der Erwerbsbeteiligung von Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt. Diese Ansätze werden in Form eines Kommuniqués zusammengestellt und den G20Staats- und Regierungschefs zur Prüfung vorgelegt.



Nach dem Gipfeltreffen kehren die Delegierten in ihr Heimatland zurück und setzen ihre Ideen in die Tat um, indem sie ihre eigenen Initiativen entwerfen oder mit anderen Unternehmen im gemeinnützigen, akademischen oder privaten Sektor zusammenarbeiten.



Durch ein offenes weltweites Bewerbungsverfahren konnten sich junge Frauen zwischen 18 und 23 Jahren aus den G20-Mitgliedsländern, der Europäischen und der Afrikanischen Union, Afghanistan, Pakistan und der MENA-Region bewerben. Die Auswahl erfolgte auf der Grundlage von Antworten der Bewerberin auf Fragen, die sich mit Führungskompetenz, persönlichen Erfolgen und analytischen Fähigkeiten befassen, sowie der Fähigkeit, innovative Lösungen für wirtschaftliche Herausforderungen sowohl in der Gemeinde der Bewerberin als auch weltweit zu finden. Weitere Informationen unter: www.girls20.org.



