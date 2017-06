Düsseldorf (ots) - Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime und derzeitige Sprecher des Koordinationsrats, Aiman Mazyek, fordert ein Ausbildungsprogramm für Imame, das sich an der Priesterweihe orientiert: "Die Ausbildung christlicher Priester verläuft dual: Theologiestudium an der staatlichen Uni und Lehrjahre in der Kirchengemeinde. Ein solches Modell brauchen wir auch für die Ausbildung der Imame", sagte Mazyek der "Rheinischen Post" (Onlineausgabe). Bis es aber so weit sei, müsse man auf Zwischenlösungen setzen: "Wir könnten zum Beispiel die neuen Theologie-Absolventen aus Münster und Osnabrück jetzt schon als Geistliche in die Moscheearbeit integrieren." Über die Sicherheitslage der Muslime in Deutschland sagte Mazyek: "Ich bedauere sehr, dies jetzt in meinem Land sagen zu müssen, aber unsere Moscheen sind nicht mehr sicher - angesichts der zunehmenden Zahl der Anschläge, beinahe jede Woche gibt es neue Moscheeübergriffe." Bei den Sicherheitsbehörden fände der Ruf nach mehr Polizeischutz jedoch kaum Beachtung: "Das verstärkt das Gefühl, Religion zweiter Klasse zu sein."



