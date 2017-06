Zu der Kollektion, die von der landesweit führenden Nostalgia Co.

kreiert wurde, gehören auch Trikots und Shorts



Irvine, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Mitchell & Ness wird zum

Sommer 2017 seine neue NBA Hardwood Classics (HWC)

Swingman-Kollektion mit Trikots und Shorts der Öffentlichkeit

präsentieren. Die Nostalgie-Marke wird diese ersehnte Kampagne als

Loblied auf die traditionsreiche Geschichte der NBA und einige der am

meisten gefeierten Spieler dieser Sportart auf den Weg bringen.



Nach der Unterzeichnung eines auf mehrere Jahre angelegten

Lizenzvertrags mit der NBA als exklusiver Hersteller sämtlicher

HWC-Retro-Produkte wird Mitchell & Ness seine HWC Swingman-Kampagne

vorstellen, die auf der über Jahrzehnte auf dem Platz geschriebenen

Geschichte aufbaut und an das Erbe von einigen der am meisten

gefeierten Spieler dieser Sportart erinnern soll. Die

Original-Sporttraditionsmarke wird diese Momente auf dem Spielfeld

strategisch nacherzählen, indem in regelmäßigen Abständen eine Reihe

von Classic-Looks wiederbelebt wird - von den Teams aus der

Vergangenheit und von aktuellen Mannschaften.



Kevin Wulff, CEO von Mitchell & Ness, sagte dazu: "Dies ist eine

bemerkenswerte Chance für unsere Marke, dass wir in der Lage sind,

qualitativ hochwertige Handwerkskunst anzubieten und gleichzeitig die

DNA der langen Tradition der NBA und ihrer Star-Spieler

einzubeziehen."



Die Stile sind von den Trikots und Shorts inspiriert, die die

Legenden der NBA getragen haben, und wurden unter Verwendung von

ähnlichen Materialien und Verzierungen gefertigt, damit sie in

genauso getragen werden können wie in der jeweiligen Zeit. Zur

Kollektion gehören Anleihen bei aktuellen NBA-Sportler, wie LeBron

James und Stephen Curry als Trikotneulinge, und auch

Basketball-Größen wurden mit aufgenommen, wie Magic Johnson und Allen

Iverson, um nur einige zu nennen. Ganz gleich, ob man sie zum

Feierabendspiel mit Freunden trägt oder beim nächsten Spiel der

Lieblingsmannschaft: Diese Trikots und Shorts sind dafür gemacht,

dass man sie, mit ihrem im Siebdruck applizierten Twill-Verzierungen

und Taschen auf den Shorts, zu jeder Gelegenheit tragen kann.



Die HWC Swingman-Trikots (130 US-Dollar / 95,00 Euro / 80,00

Britische Pfund) und Shorts (75 US-Dollar / 65 Euro / 55 Britische

Pfund) sind ab 15. Juni erhältlich auf mitchellandness.com

(http://mitchellandness.com/), mitchellandness.co.uk

(http://mitchellandness.co.uk/), in den Flagship-Stores von Mitchell

& Ness in Philadelphia, Pennsylvania, und in SOHO in London,

nbastore.com (http://nbastore.com/), nbastore.eu

(http://nbastore.eu/), im NBA Store - A Fanatics Experience auf der

Fifth Avenue in New York City und bei weiteren ausgewählten Händlern.



Weitere Informationen zu Mitchell & Ness und zur NBA HWC

Swingman-Kollektion erhalten Sie unter

http://www.mitchellandness.com/



Über Mitchell & Ness Nostalgia Co.



Mitchell & Ness Sporting Goods wurde 1904 als Unternehmen für den

Golf- und Tennissport gegründet, das bereits ab 1933 einheitliche

Spielkleidung für die Philadelphia Eagles, die Athletics und die

Phillies lieferte. Die Mitchell & Ness Nostalgia Company entstand in

den 1980er Jahren auf Grundlage der Idee, authentische Trikots, die

Sportgeschichte geschrieben haben, wiederzubeleben. Als Vorreiter auf

diesem Gebiet ist Mitchell & Ness weltweit für seine echten

klassischen Trikots bekannt. Das Unternehmen verfügt über Lizenzen

von der MLB, NBA, NFL und der NCAA, um erstklassige Kleidung und

Kopfbedeckungen zu produzieren. Mitchell & Ness hat seinen Hauptsitz

in Philadelphia, Pennsylvania, und stellt sich seit über 100 Jahren

unter das Motto "Defining Authentic" (Maßstab für das Echte). Weitere

Informationen zu Mitchell & Ness erhalten Sie unter

www.mitchellandness.com.



Um andere Styles und die komplette Mitchell & Ness-Kollektion zu

kaufen, gehen Sie online unter www.mitchellandness.com, kommen Sie in

den Flagship-Store in der 1201 Chestnut Street in Philadelphia oder

finden Sie den nächstgelegenen, autorisierten Händler unter

http://mitchellandness.com/retailer.aspx.



