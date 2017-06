Medienmitteilung

Kraftloserklärung der sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG und Dekotierung von der SIX Swiss Exchange per 23. Juni 2017

Im von der Arbonia AG eingeleiteten Kraftloserklärungsverfahren hat das Obergericht des Kantons Thurgau mit Urteil vom 9. Juni 2017 sämtliche sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG (Looser) mit einem Nennwert von jeweils CHF 8.43 gestützt auf Artikel 137 FinfraG für kraftlos erklärt. Sowohl die Arbonia AG als auch die Looser haben auf die Einlegung eines Rechtsmittels verzichtet. Es wird erwartet, dass die Rechtskraft des Urteils in den nächsten Tagen bestätigt wird.

Den von der Kraftloserklärung betroffenen ehemaligen Aktionären der Looser wird pro für kraftlos erklärte Namenaktie der Looser eine Abfindung in der Höhe von 5.5 Namenaktien der Arbonia AG zuzüglich CHF 23.00 in bar ausbezahlt, was dem Angebotspreis im öffentlichen Kauf- und Tauschangebot der Arbonia AG für sämtliche sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser entspricht. Die Abwicklung und Bezahlung der Abfindung für die von der Kraftloserklärung betroffenen ehemaligen Aktionäre der Looser findet voraussichtlich am 29. Juni 2017 statt. Die Barabgeltung für Bruchteile wird voraussichtlich am 30. Juni 2017 ausbezahlt.

Zusätzlich hat die SIX Exchange Regulation mit Entscheid vom 13. Juni 2017 die Details für die Dekotierung sämtlicher Namenaktien der Looser festgelegt. Demnach erfolgt die Dekotierung der Namenaktien der Looser am Freitag, 23. Juni 2017. Der letzte Handelstag an SIX Swiss Exchange ist am Donnerstag, 22. Juni 2017.

Über die Looser Holding AG

Die Looser Holding AG ist eine international tätige Industrieholding mit Sitz in Arbon, (Schweiz). Die Unternehmensgruppe ist in den Geschäftsbereichen Beschichtungen, Industriedienstleistungen und Türen tätig. Aktuell sind rund 2'250 Mitarbeitende in 16 operativen Gesellschaften in Europa, Asien und den USA für die Gruppe tätig. (www.looserholding.com: http://www.looserholding.com)

Über die Arbonia AG

Die Arbonia ist ein fokussierter Gebäudezulieferer, der an der SIX Swiss Exchange kotiert ist und den Hauptsitz in Arbon, Kanton Thurgau (Schweiz) hat. Die Unternehmung ist weltweit mit eigenen Vertriebsgesellschaften sowie mit Vertretungen und Partnern in mehr als 70 Ländern aktiv. Die Hauptproduktionsstätten befinden sich in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, Polen, der Slowakei und Italien. Insgesamt sind rund 8500 Mitarbeitende beschäftigt. Die Business Units/Gesellschaften der Arbonia sind in folgenden Bereichen tätig: Heiztechnik, Klima-/Lüftungstechnik, Sanitär, Fenster und Aussentüren, Profilsysteme und Innentüren. (www.arbonia.com: http://www.arbonia.com)

Für weitere Auskünfte steht Ihnen zur Verfügung:

Christoph Fierz, CEO (Delegierter des Verwaltungsrates)

Telefon: +41 71 447 48 32

E-Mail: (info@looserholding.com: mailto:info@looserholding.com)

Internet: (www.looserholding.com: http://www.looserholding.com)