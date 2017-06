The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.06.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.06.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1632897762 TENNET HOLDING 17/25 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1632897929 TENNET HOLDING 17/29 BD03 BON EUR N

CA SEBD XFRA XS1633824823 SKAND.ENSK. 17/24 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1633896813 AFR. EXP.-IMP.BK 17/24MTN BD03 BON USD N

CA HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS EQ00 EQU EUR N

CA BDB XFRA BE0974314461 BALTA GROUP N.V. EQ00 EQU EUR N

CA VML1 XFRA CA05552G1054 BLVD CENTERS CORP. EQ00 EQU EUR N

CA ANS XFRA FR0013258589 ANTALIS INTERNAT. EO 1 EQ00 EQU EUR Y

CA K1P3 XFRA GB00BZ042C28 IGAS ENERGY PLC LS-,0002 EQ00 EQU EUR N

CA 1FW XFRA KYG970081090 WUXI BIOLOGICS DL-,000025 EQ00 EQU EUR N

CA TGHN XFRA LU1618151879 LOGWIN AG NAM. O.N. EQ00 EQU EUR Y

CA XER1 XFRA US9841216081 XEROX CORP. DL 1 EQ00 EQU EUR Y