Warmwasserkreisläufe sind durch die Richtlinien-reihe VDI 2035 abgedeckt. Für Kalt- und Kühlwasser-kreisläufe bestanden bisher keine vergleich-baren Regeln für Planung, Installation und den sicheren Betrieb unter wassertechnischen Aspekten. Bedingt durch die fehlenden Regelwerke kam es in der Vergangen-heit in Kältesystemen oftmals zu Funktions-störungen durch Korrosion und zu mikrobiologischen Aktivitäten - sogar deutlich häufiger als in Heizsystemen. Die Maßgaben der neuen BTGA-Regel 3.003 sollen zukünftig dazu beitragen, dies zu vermeiden.

Planung, Installation und Betrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...