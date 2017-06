Pressemitteilung

SHL ernennt Yossi Vadnagra zum CFO

Tel Aviv / Zürich, 15. Juni 2017 - SHL Telemedicine Ltd. (SIX Swiss Exchange: SHLTN, OTCPK: SMDCY) ("SHL"), ein führender Anbieter und Entwickler innovativer Telemedizinlösungen, hat Yossi Vadnagra, interimistischer CFO seit April dieses Jahres, mit sofortiger Wirkung zum neuen CFO des Unternehmens ernannt.

Yoav Rubinstein, CEO SHL Telemedicine, kommentierte: «Yossi Vadnagra verfügt über einen enormen Wissenshintergrund im Bereich Finanzen, Betrieb und Business Development. Zudem bringt er spezifische Erfahrung aus der Gesundheitsdienstleistungs-Branche mit, national wie auch international. Ich heisse Yossi herzlich willkommen im Managementteam von SHL und bin überzeugt, dass er massgeblich zum Erfolg unseres Unternehmens beitragen wird.»

Yossi Vadnagra stiess im Jahr 2017 als Director Business Development Israel zu SHL. Im April 2017 wurde er zum interimistischen CFO von SHL ernannt. Vor seinem Eintritt bei SHL arbeitete Yossi Vadnagra während sechs Jahren als Chief Financial Officer und Co-CEO für G&V Business Solutions Ltd. in Israel und Indien, in dieser Funktion arbeitete er mit SHL gemeinsam an Business Development Projekten. Zuvor arbeitete Yossi während fünf Jahren als Chief Financial Officer and Strategic Planning für Elbit India Healthcare, eine Tochtergesellschaft von Elbit Imaging Ltd. (NASDAQ: EMITF). Yossi Vadnagra hält einen MBA mit Auszeichnung vom College of Management, Israel und ist Wirtschaftsprüfer (CPA). Nationalität: Israeli.

Für weitere Informationen

Martin Meier-Pfister, IRF Communications, Telefon: +41 43 244 81 40, (shl@irfcom.ch: mailto:shl@irfcom.ch)

Kurzprofil SHL Telemedicine

SHL Telemedicine Ltd. ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer persönlicher TelemedizinÂsysteme spezialisiert und bietet umfassende Telemedizin-Lösungen inklusive Call-Center-Dienste, mit Fokus auf kardiovaskulären und verwandten Krankheiten, für Personen und Unternehmen im Gesundheitswesen an. SHL Telemedicine bietet seine Services und persönlichen Telemedizin-Geräte an Bezüger der telefonischen und Internet-Kommunikations-Technologie. Die Unternehmung operiert in Israel, Deutschland, Indien und in den USA in einem Geschäftssegment, Telemedizinische Services. SHL ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SHLTN, ISIN: IL0010855885, Security No.: 1128957) und betreibt das ADR Programm am Over-the-Counter-(OTC)-Mark mit dem Tickersymbol SMDCY. Weitere Informationen unter www.shl-telemedicine.com.

Some of the information contained in this press release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. SHL Telemedicine undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.