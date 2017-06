...werden zurzeit von drei Banken herumgereicht. Unser bisheriges Kursziel liegt bei 91 € und der aktuelle Kurs bei 85 €. Das wären rein rechnerisch noch knapp 20 %. Über die heißen Köpfe in den Rheinmetall-Gremien hatten wir bereits berichtet. Die Nachrüstung der Bundeswehr gilt als sichere Bank für die aktuellen Produkte von Rheinmetall und das Problem liegt in der Ausweitung der nötigen Kapazitäten. Ohne Ausbau des Produktportfolios geht es auch bei Rheinmetall nicht, sowohl für die finalen Produkte wie Gepard- oder Leopard-Panzer (Teilfertigung) als auch für die Erweiterung, um den Gesamtbedarf von Armeen möglichst umfangreich zu decken. Was lässt sich denken?br/>

Im Umfang des Rüstungsbedarfs der klassischen Rheinmetall-Kunden, insbesondere in Nahost, gibt es in Düsseldorf Hochrechnungen bis 10 Mrd. € Umsatz, sowohl in der konsolidierten als auch in der Gruppenrechnung. Letzteres gilt für anteilige Umsätze in Kooperationen. Auf dem Top-Niveau neu zu investieren, halten wir für etwas riskant und stellen uns auf eine technische Korrektur um etwa 10 bis 15 % ein, die wir sofort nutzen werden. br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Actien-Börse Nr. 24 vom 14.06.2017.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info