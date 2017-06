Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat LEG Immobilien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 84,50 auf 102,00 Euro angehoben. Nachdem im vergangenen Jahr die Mieten für hochwertige Büro-Immobilien in wichtigen europäischen Städten stärker als das reale Bruttosozialprodukt gestiegen seien, habe er seine Prognosen zum Mietwachstum für 2017 und 2018 angehoben, für London indes angesichts der bereits 2016 rückläufigen Entwicklung gesenkt, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth. Bei LEG lobte der Experte in einer Branchenstudie vom Donnerstag die in den vergangenen Jahren gesteigerte Effizienz beim Kapitaleinsatz sowie die Preisdisziplin beim Kauf neuer Portfolios./gl/tav

