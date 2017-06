Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Österreich bleiben die Börsen wegen Fronleichnam geschlossen.

TAGESTHEMA I

Die US-Notenbank hat ihre Geldpolitik weiter gestrafft. Außerdem fassten die Währungshüter um Fed-Chefin Janet Yellen einen Abbau der im Zuge der Finanzkrise stark angeschwollenen Bilanz ins Auge. Der Startschuss dazu könnte noch dieses Jahr fallen. Wie von Ökonomen und Börsianern allgemein erwartet, erhöhte die Fed ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf eine Spanne von 1,00 bis 1,25 Prozent. Die Fed erklärte in ihrem Begleittext, dass sie den Kurs schrittweiser Zinserhöhungen fortsetzen will, falls sich die Wirtschaft den Projektionen gemäß entwickelt.

Hauptziele der Währungshüter sind volle Beschäftigung und stabile Preise. Mit einer Arbeitslosenquote von zuletzt 4,3 Prozent hat die Fed das erste Ziel praktisch erreicht. Das zweite Ziel ist aber noch ein gutes Stück entfernt, weil die Inflation hartnäckig unter der angestrebten Marke von 2 Prozent verharrt.

Der projizierte Zinspfad für 2017 blieb bestehen, es ist also davon auszugehen, dass die Währungshüter in diesem Jahr einen weiteren Zinsschritte folgen lassen. Auch für 2018 blieb der Zinspfad unverändert, während für 2019 ein etwas flacherer Pfad in Aussicht gestellt wurde. Somit dürfte es nach den jetzigen Projektionen in den Jahren 2018 und 2019 zu jeweils drei Zinserhöhungen kommen.

Auf dem Weg zu einer Normalisierung der Geldpolitik will die Notenbank auch den Abbau der Bilanzsumme anpacken. Wegen der massiven Wertpapierkäufe liegt die Summe inzwischen bei 4,5 Billionen Dollar. Vor Ausbruch der großen Krise waren es nur rund 800 Milliarden Dollar gewesen. Die Fed erklärte, sie gehe davon aus, dass die Normalisierung der Bilanz in diesem Jahr beginnen werde, vorausgesetzt, die Wirtschaft entwickelt sich wie angenommen. Ein exaktes Datum für den Startschuss dieses Abbauprozesses nannte die Fed nicht.

TAGESTHEMA II

Die Bank of England (BoE) wird trotz der steigenden Inflation ihre Geldpolitik auf absehbare Zeit kaum ändern. Auch für die Sitzung in dieser Woche werden keine zusätzlichen Maßnahmen erwartet, obwohl die politische Schlappe von Premierministerin Theresa May einen weiteren Schatten über die Brexit-Verhandlungen und den Wachstumsausblick für die britische Wirtschaft geworfen hat. Börsianer und Ökonomen erwarten allgemein, dass bei der Sitzung am Donnerstag der Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent bleiben wird.

Sollte es aber zu einer politischen Blockade kommen, die die Unsicherheit weiter erhöht und die Konjunkturperspektiven weiter eintrübt, sind zusätzliche geldpolitische Stützungsmaßnahmen der Notenbank denkbar, meinen die Experten von Unicredit. Das nach dem Brexit-Votum aufgelegte Kaufprogramm für Staatsanleihen in Höhe von 60 Milliarden und Unternehmensanleihen von 10 Milliarden Pfund ist mittlerweile abgeschlossen.

UNTERNEHMEN

DIVIDENDENABSCHLAG

HSBC Trinkaus & Burghardt 2,50 EUR SHF Communication Tech. 0,13 EUR Sto SE & CO Vz. 3,31 EUR Stratec Biomedical 0,77 EUR Stroeer 1,10 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- FR 08:45 Verbraucherpreise Mai (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+1,2% gg Vj - GB 13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,25% zuvor: 0,25% - US 14:30 Import- und Exportpreise Mai Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: 23,5 zuvor: 38,8 14:30 Empire State Manufacturing Index Juni PROGNOSE: +4,0 zuvor: -1,0 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 245.000 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Mai Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,7%

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion 0,40-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2027 Auktion 5,75-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Juli 2032 Auktion 4,20-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Januar 2037 im Gesamtvolumen von 4 bis 5 Mrd EUR 10:50 FR/Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Februar 2020 Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2022 Auktion 0,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Mai 2022 Auktion 4,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2023 im Gesamtvolumen von 7,0 bis 8,0 Mrd EUR 11:50 FR/Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit März 2025 Auktion 1,85-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2027 Auktion 0,10-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Juli 2047 im Gesamtvolumen von 1,0 Mrd bis 1,5 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.429,00 -0,26% Nikkei-225 19.844,68 -0,20% Shanghai-Composite 3.133,37 +0,09% INDEX zuletzt +/- % DAX 12.805,95 +0,32% DAX-Future 12.831,50 +0,18% XDAX 12.830,41 +0,16% MDAX 25.305,02 +0,07% TecDAX 2.280,41 +0,21% EuroStoxx50 3.547,15 -0,30% Stoxx50 3.172,67 -0,61% Dow-Jones 21.374,56 +0,22% S&P-500-Index 2.437,92 -0,10% Nasdaq-Comp. 6.194,89 -0,41% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 165,43 +46

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Wieder in Lauerstellung an der 12.800er Marke erwarten Händler den DAX im frühen Handel am Donnerstag. Vorbörslich wird der Leitindex ein paar Punkte niedriger gestellt mit 12.790 Punkten. "Der Markt geht nun wohl bis zum Verfall volatil seitwärts", sagt ein Händler. Trotz des zunächst gescheiterten Ausbruchs auf neue Rekordstände gebe es wohl keinen größeren Spielraum nach unten, auch wenn die Risikoaversion nach der Sitzung der US-Notenbank tendenziell etwas zunehme. Der Handel sei zwar überrascht von dem recht "hawkischen" Ausblick der US-Notenbank. Der Markt folge der US-Notenbank aber nach wie vor nicht, wie die nachgebenden Renditen am langen Ende zeigten. Impulse könnten am Nachmittag von den Konjunkturindizes der US-Notenbank-Filialen in Philadelphia und New York ausgehen sowie von der US-Industrieproduktion. Schwache Daten dürften die von der Fed abweichende Marktmeinung festigen, nach der bis Ende 2018 kaum noch Zinserhöhungen erwartet werden. Das Geschäft am deutschen Aktienmarkt dürfte stark unter dem Fronleichnam-Feiertag leiden.

Rückblick: Etwas leichter - Für Gewinnmitnahmen vom Tageshoch sorgten überraschend schwächere Daten zur US-Inflation im Mai. Der Dollar tendierte danach gegen alle Haupthandelswährungen schwächer, der Euro sprang senkrecht nach oben um knapp einen Cent. Erneut für Enttäuschung haben die US-Öllagerbestände gesorgt und drückten den Ölpreis um fast 4 Prozent. Entsprechend fielen auch der Stoxx-Öl-Sektor um 1,6 und der Rohstoff-Sektor um 1,8 Prozent. Unter anderem fielen OMV um 3,7 Prozent und BP um 1,8 Prozent. Aktien des spanischen Bekleidungsriesen Inditex fielen 1,8 Prozent, lagen aber auch fast schon 5 Prozent im Minus trotz guter Erstquartalszahlen. Bryan Garnier sprach zwar von soliden Zahlen, die aber nur im Rahmen der Erwartungen lagen. Für den schwedischen Hersteller von Messtechnik Hexagon AB ging es fast 11 Prozent nach oben. Das Wall Street Journal berichtet, der Konzern stelle sich möglicherweise selbst zum Verkauf.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Bankenwerte waren Leidtragende der schwächeren US-Inflationsdaten, Deutsche Bank verloren 1,9 Prozent, Commerzbank 1,5 Prozent. Auch Auto-Aktien waren nicht gesucht, so fielen VW mit 2,1 Prozent besonders deutlich. Kursgewinner waren dagegen Deutsche Post mit 2,5 Prozent Plus. Sie wurden von Metzler auf "Buy" nach "Hold" hochgestuft. Auch die Versorger setzten ihre kräftige Erholungsrally fort, RWE stiegen um 1,3 Prozent, Eon sogar um 2,1 Prozent. Skeptisch blieb man gegenüber Technologiewerten: Nur eine Handvoll TecDAX-Werte konnte über 1 Prozent zulegen. Auch Infineon im DAX schlossen lediglich unverändert. Die jüngste Umfrage unter Fondsmanagern von Bank of America-Merrill Lynch zeigt, dass fast zwei Drittel der Befragten die Branche für zu teuer halten. Selbst Dialog Semiconductor fielen 2 Prozent, obwohl sie von Mainfirst auf "Outperform" von "Neutral" erhöht wurden. Gerry Weber brachen nach Halbjahreszahlen sogar um 6,5 Prozent ein. Die Analysten von Baader-Helvea und Commerzbank stuften die Daten als enttäuschend ein.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr): +0,2% auf 12.830 Punkte

Leicht aufwärts ging es mit den Kursen im nachbörslichen Handel am Mittwoch nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Allerdings seien die Umsätze moderat gewesen. Die Zinserhöhung und die Aussagen der US-Notenbank seien wie erwartet ausgefallen, ergänzte der Marktteilnehmer. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es dagegen nicht gegeben.

USA / WALL STREET

