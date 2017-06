FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von SHW sind am Donnerstag auf Tradegate um 6,87 Prozent auf 35,001 Euro angezogen. Der Chef der in Österreich börsennotierten KTM Industries AG, Stefan Pierer, will den deutschen Autozulieferer übernehmen. Pierer hatte zuvor über seine Firma Swiss AG mittelbar 18,91 Prozent der Anteile an SHW erworben und bietet nun über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie. Damit bewegt sich der Kurs auf Höhe des Übernahmeangebotes. Als Mindestannahmeschwelle wurden 30 Prozent der SHW-Papiere festgelegt.

Einem Händler zufolge strahlte die Nachricht auch positiv auf die Aktien anderer Automobilzulieferer aus. So gewannen Leoni 0,64 Prozent./la/jha/

