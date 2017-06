STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der schwedische Bekleidungskonzern Hennes & Mauritz (H&M) ist im Mai nicht so stark gewachsen wie erhofft. So stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Landeswährungen inklusive Umsatzsteuer um vier Prozent, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stockholm mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen mit einem Plus von 6,1 Prozent gerechnet. In der ersten Hälfte des Monats seien die Marktbedingungen hart gewesen, erklärte der Konzern mit Formaten wie H&M, COS oder Other Stories. In der zweiten Hälfte des Monats seien die Umsätze aber beträchtlich angezogen.

Die Schweden hatten sich erst Anfang 2017 neue Wachstumsziele gesetzt und wollen ihren Umsatz - Währungsschwankungen herausgerechnet - jährlich um 10 bis 15 Prozent steigern. Im zweiten Geschäftsquartal von März bis Ende Mai legten die Erlöse berechnet in Landeswährungen lediglich um 5 Prozent zu./jha/tav

