Expertenmeinung



Schwellenländer lassen etablierte Märkte hinter sich

In den ersten fünf Monaten hat sich ein Investment in Emerging-Markets-Aktien gelohnt. Der Aktienindex für die Region, der MSCI EM, legte zwischen Januar und Ende Mai mehr als 14 Prozent zu. Ein Motor des Aufschwungs war China, wo der MSCI China über 23 Prozent gewann. Auf zwölf Monate gesehen beträgt hier das Plus sogar rund 35 Prozent.

Die Märkte der Industrieländer sind dieses Jahr bislang nicht schlecht gelaufen, können mit den Schwellenländern aber nicht mithalten: In den ersten fünf Monaten stieg der Index MSCI Europe um rund elf Prozent. Der japanische Topix gewann vier und der US-amerikanische S&P 500 knapp neun Prozent.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund

Anteilklasse A (div) - EUR

WKN A0RBX2

Wesentliche Anlegerinformationen

JPMorgan Investment Funds - Global Income Conservative Fund

Anteilklasse A (inc) - EUR

WKN A2AN87

Wesentliche Anlegerinformationen

Erfahren Sie mehr über regelmäßige Ertragschancen unter www.jpmorganassetmanagement.de/Income.