von Birgit Haas, €uro am Sonntag Der Chef hat so sehr Sorgen, dass er keinen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben will. "Kein US-Hersteller produziert diese Bleche, dennoch gibt es eine Diskussion darüber", sagte Eder. Betroffen seien zwar nur vier Prozent des Konzernumsatzes, doch darunter fallen auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...