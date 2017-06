Leoni lieferte gestern ein gutes Beispiel dafür, wie Korrekturen in der Midcap-Klasse einzuordnen sind. Eine Hochstufung von Leoni durch die Berenberg Bank brachten 4,6 % Tagesgewinn mit rd. 22,5 Mio. € Umsatz. Der Spitzenkurs lag kürzlich bei rd. 56 €, die Korrektur bei etwa 47 €, was nun? Im November notierte Leoni noch bei knapp 30 €. In der Zwischenzeit haben sich die Leoni-Zahlen zwar verbessert, aber gewiss nicht um 70 oder 80 %. Bei 62/63 € läge der historische Spitzenkurs. Differenz bis dahin noch rd. 10/12 €, aber immerhin knapp 20 %. Wir liegen mit unserer Leoni-Einschätzung mit 91 % im Gewinn. Mitspielen? Das ist die Situation für gut 15 bis 20 ähnliche Titel im MDAX und SDAX. br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen AB-Daily.br/>

Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info