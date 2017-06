Medieninformation

Die Basler Versicherungen steigen in den Schweizer Gründungsmarkt ein

Basel, 15. Juni 2017. Die Basler Versicherungen gehen in der Schweiz mit dem neuen Firmengründungsportal Fasoon eine strategische Partnerschaft ein. Das Ende 2016 gegründete Startup Fasoon bietet auf seiner Online-Plattform die Möglichkeit der sicheren, schnellen, einfachen und kostengünstigen Firmengründung an. Durch die Kooperation mit Partnerunternehmen wie den Basler Versicherungen ist eine kostenlose Firmengründung innerhalb kürzester Zeit möglich.

In der Schweiz gibt es jährlich über 40'000 Handelsregisterneueintragungen. Dank der Innovationskraft der Schweiz und den Möglichkeiten der Digitalisierung ist die Zahl seit Jahren konstant hoch. Das neugegründete Firmengründungsportal Fasoon ((www.fasoon.ch: http://www.fasoon.ch)) bietet dabei eine Plattform an, welche es dank individueller Beratung und automatisierten Geschäftsprozessen erlaubt, innerhalb kürzester Zeit eine Firma zu gründen. Dank verschiedenen Partnerschaften mit Unternehmen, die den Neugründern ihre Dienstleistungen anbieten, ist eine Neugründung im Normalfall kostenlos. Die Basler Versicherungen sind exklusiver Versicherungspartner.

"Uns hat die Einfachheit der Lösung überzeugt. Sie entspricht unserer eigenen strategischen Stossrichtung. Wir freuen uns deshalb, zusammen mit dem Team von Fasoon jungen Firmen den Start zu erleichtern", so Bernard Dietrich, Leiter Vertrieb und Marketing der Baloise in der Schweiz. Der Unternehmenskundenmarkt ist für die Basler Versicherungen sehr interessant. Durch die Partnerschaft mit Fasoon erhält die Baloise bereits im Gründungsprozess Kontakt zu den jungen Firmen und kann diese so mit ihren Dienstleistungen von Anfang an unterstützen.

Kontakt:

Patrick Pensa

(medien@baloise.ch: mailto:medien@baloise.ch), Tel.: +41 58 285 82 02

(www.baloise.ch/medien: http://www.baloise.ch/medien)

Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa agieren gemeinsam als fokussierter Finanzdienstleister, eine Kombination von Versicherung und Bank. Sie sind in der Schweiz führend bei integrierten Lösungen für Versicherung, Vorsorge und Vermögensbildung für Privatkunden sowie kleinere und mittlere Unternehmen. Die Basler zählt rund 3'300 Mitarbeitende.

Die Basler Versicherungen und die Baloise Bank SoBa sind Teil der Baloise Group mit Sitz in Basel. Die Aktie der Baloise ist im Hauptsegment an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die Baloise Group beschäftigt rund 7'400 Mitarbeitende.