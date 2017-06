Metalcorp Group beschließt öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 22 Mio. Euro an die bestehenden Inhaber der Anleihe 2013/2018

DGAP-Ad-hoc: Metalcorp Group B.V. / Schlagwort(e): Anleihe Metalcorp Group beschließt öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 22 Mio. Euro an die bestehenden Inhaber der Anleihe 2013/2018 15.06.2017 / 10:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Metalcorp Group beschließt öffentliches Rückkaufangebot in Höhe von 22 Mio. Euro an die bestehenden Inhaber der Anleihe 2013/2018

Amsterdam, 15. Juni 2017 - Die Geschäftsführung der Metalcorp Group hat heute beschlossen, den Inhabern der am 27. Juni 2018 fälligen, im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE000A1HLTD2 gehandelten 8,75%-Anleihe über 75 Mio. Euro ("Anleihe 2013/2018") ein öffentliches Rückkaufangebot zu unterbreiten.

Die Entscheidung fiel im Rahmen der aktuellen Refinanzierungsmaßnahmen der Metalcorp Group. In einem ersten Schritt hatte die Metalcorp Group am 6. Juni 2017 eine Anleihe über 70 Mio. Euro mit einem Kupon von 7,0% begeben, die norwegischem Recht unterliegt und 2022 fällig wird. Ein Teilbetrag des Emissionserlöses in Höhe von 30 Mio. Euro ist für die Refinanzierung der Anleihe 2013/2018 vorgesehen, von denen bereits 8 Mio. Euro für einen außerbörslichen Rückkauf genutzt wurden. Die restlichen 22 Mio. Euro sollen nun für ein öffentliches Rückkaufangebot an alle Inhaber der Anleihe 2013/2018 verwendet werden. Damit ist der Rückkauf auf diesen Betrag beschränkt.

Der Angebotspreis wird 1.000 Euro (d. h. 100%) je Anleiheanteil zuzüglich der vom 27. Juni 2017 (einschließlich) bis zum Erfüllungstag aufgelaufenen Zinsen betragen. Die Annahmefrist soll am 19. Juni 2017 beginnen und am 14. Juli 2017 enden. Erfüllungstag wird voraussichtlich der 19. Juli 2017 sein. Die angedienten Anleiheanteile 2013/18 werden entwertet.

Die Angebotsunterlage mit den vollständigen Konditionen des Rückkaufangebots wird zeitnah auf der Website der Metalcorp Group veröffentlicht.

Metalcorp Group B.V., Amsterdam Die Geschäftsführung Für weitere Informationen: Frank Ostermair/Linh Chung Better Orange IR & HV AG +49 (0)89 8896906-25 metalcorp@better-orange.de Metalcorp Group B.V. Ricardo Phielix (CFO) +31 (0) 20 890 89 00 rphielix@metalcorpgroup.com

15.06.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Metalcorp Group B.V. Crystal Tower, Orlyplein 10 1043 DP Amsterdam Niederlande ISIN: DE000A1HLTD2 WKN: A1HLTD

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

583281 15.06.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1HLTD2

AXC0051 2017-06-15/10:00