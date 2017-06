Die Aktie von Paion (WKN: A0B65S) steigt mal wieder kräftig und zunächst ohne erkennbaren Grund. Tatsächlich sind es anscheinend nur Pusherberichte, die den Wert seit einiger Zeit nach oben schieben. Das sollte zu denken geben!

Das jüngste Handelsvolumen könnte erneut auf einem aktuellen Medienbeitrag eines "Fachmagazins" basieren. Die Rede ist von für August erwarteten Studienergebnissen der laufenden Phase 3 zu Paions kurzwirksamem Anästhetikum Remimazolam, die derzeit in den USA mit Bronchoskopiepatienten durchgeführt wird. Von Seiten Paions wurden die Resultate ursprünglich für Mitte des Jahres angekündigt. Nach bisherigen Erkenntnissen und einer bereits früher erfolgreich absolvierten Phase 3 in Japan zweifelt kaum jemand an positiven Ergebnissen - und genau das sorgt für eine große Kursgefahr!

Es kann nur eine Enttäuschung geben!

Paion versucht möglicherweise mit aller Kraft, seine Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch und über die psychologisch wichtige Hürde von 3 Euro zu hieven. Dies würde ein neues technisches Kaufsignal auslösen. Fundamental gerechtfertigt wäre das keineswegs. Denn bei dann fast 200 Millionen Euro Marktkapitalisierung ...

