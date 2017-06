Bad Marienberg - Die Geschäftsführung der More & More GmbH ("Gesellschaft") hat am 14. Juni beschlossen, beim Rückkauf ihrer Anleihe (ISIN DE000A1TND44/ WKN A1TND4) auf die Bedingung des Mindestannahmevolumens von 1 Mio. EUR (Nennwert) gemäß § 5 (2) und (4) des Rückkaufangebots ersatzlos zu verzichten, so die More & More GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...