Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Investorenveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Es sei gut, dass der Börsenbetreiber die Veranstaltung zur Demonstration seiner Zuversicht in die Wachstumsziele genutzt habe und zur Verlängerung der Vorgaben bis auf 2019, schrieb Analyst Daniel Garrod in einer Studie vom Donnerstag. Der Experte verwies zudem auf das anhaltend gute Wachstum im Handel an der Terminbörse Eurex im Juni./tav

AFA0023 2017-06-15/11:10

ISIN: DE0005810055