Valora gewinnt europäischen Technologie-Award für ihre Digitalisierungsstrategie

Am diesjährigen NACS Insight Convenience Summit Europe in London wurde Valora als Vorreiterin beim Einsatz von mobilen Technologien in der Retailbranche ausgezeichnet. Die im Frühling 2017 lancierte k kiosk App wurde dabei als innovatives digitales Loyalitätsprogramm besonders hervorgehoben.

Die NACS - Association for Convenience & Fuel Retailing und ihr europäischer Partner Insight vergeben seit 2015 jährlich den Retail Technology Award an Convenience- und Retailunternehmen, die durch besondere Initiativen und Projekte im Bereich der Digitalisierung aufgefallen sind und damit einen wichtigen Beitrag zu einem besseren Kundenerlebnis geleistet haben. Valora ist dies gemäss NACS und Insight mit der k kiosk App besonders gut gelungen. Sponsor des Awards ist Verifone, ein multinationales Unternehmen für technologische Lösungen im Bereich elektronischer Bezahlsysteme und weiteren Dienstleistungen am Verkaufspunkt.

Michael Mueller, CEO von Valora, sagt: "Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Auszeichnung, da wir in den vergangenen Jahren viel in die Digitalisierung investiert haben. Sie bietet uns stationären Retailern viele neue Möglichkeiten. Wir lernen die Kunden besser kennen, können unser Angebot und unseren Service besser auf sie zuschneiden und wir haben die Möglichkeit, mit ihnen einen Dialog zu führen. Die k kiosk App als Loyalitätsplattform erlaubt uns genau das."

Rabatte und Gutscheine - für sich selbst und zum Verschenken

Die im März 2017 in Zusammenarbeit mit Dealini, Liquid Barcodes und Nothing Interactive lancierte

k kiosk App erlaubt es den Kunden von Valora, digitale Stempelkarten auf dem Mobiltelefon zu nutzen und so von attraktiven Vergünstigungen zu profitieren. Auch kommen sie in den Genuss von Rabatten und Promotionen und können Gutscheine an ihre Freunde weiterverschenken. Möglich ist dies über SMS oder direkt in die k kiosk App des Empfängers, falls dieser bereits registriert ist. Die

k kiosk App ist kostenlos fürs iPhone im App Store von Apple und für Android-Geräte im Google Play Store erhältlich. Sie erfreut sich äusserst grosser Beliebtheit, war sie doch innert weniger Tage nach der Lancierung im Android- und im iTunes-Store unter den Top Ten Downloads der gratis Shopping-Apps.

[Bildlegende]: Hilmar Scheel, Head Valora Lab, nimmt den Retail Technology Award entgegen, mit dem Valora am Convenience Summit Europe ausgezeichnet wurde.

