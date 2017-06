aap Implantate will 3,5 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Man wolle bis zu 2,25 Millionen Anteilscheine zu einem Preis von 1,52 Euro je Aktie erwerben, kündigt das Berliner Unternehmen am Donnerstag an. Die Annahmefrist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...