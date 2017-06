Lieber Leser,

der kleinere Kursrücksetzer zu Beginn der Handelswoche war nur eine Momentaufnahme und auf die Korrektur an der New Yorker Technologiebörse zurückzuführen. Seither schwingt sich das im DAX gelistete Infineon-Papier wieder zu neuen Höchstständen auf. Inzwischen schnuppert die Aktie wieder an der 20-Euro-Hürde, die just vor wenigen Tagen erklommen werden konnte. Das aktuell gültige 15-Jahres-Hoch bei 20,47 Euro, verzeichnet am 8. Juni, ist lediglich 3,17 ... (Hermann Pichler)

