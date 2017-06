Knick Exploration Inc. meldete gestern die Ergebnisse der ersten beiden Bohrlöcher, die das Unternehmen im Rahmen der Phase II seines Bohrprogramms an der zu 100% unternehmenseigenen Liegenschaft Trecesson in Quebec abgeteuft hat. Insgesamt wurden auf dem Projektgebiet bereits 33 Bohrungen im Umfang von 3.204 m durchgeführt, mit denen die Goldzone Cossette untersucht wurde. Die dritte Phase des Bohrprogramm ist noch für dieses Jahr geplant.



Hier die Analyseergebnisse der beiden neuen Bohrlöcher:



? Bohrloch TR-17-01: 3,23 g/t Gold über 2,29 m; darin 9,09 g/t Gold, 29,70 g/t Silber und 3,49% Blei über 0,7 m



? Bohrloch TR-17-02: 94,40 g/t Gold über 6,65 m; darin 828,18 g/t Gold, 218,00 g/t Silber und 0,37% Blei über 0,75 m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de