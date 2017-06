DEUTSCHE TELEKOM AG

Liebe Trader,

Aus Sicht der Charttechnik wurde mit der Rückkehr der Kursnotierungen unter die Hürde von 17,62 Euro ein Fehlausbruch vollzogen - zudem tendiert die Aktie aktuell gefährlich tief unter dem Unterstützungsniveau von 16,63 Euro. Dabei wurde auch der gleitende Durchschnitt EMA 50 bei aktuell 16,94 Euro nachhaltig unterschritten, was zusätzlich für Druck auf das Telekom-Papier ausübt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt aber noch, eine innere Trendlinie um 16,40 Euro könnte einen weiteren Abverkauf kurzfristig aufhalten. Dies erscheint nach dem eindeutigen Fehlausbruch aus Ende Mai aber wenig nachhaltig, die Aktie der Deutschen Telekom dürfte anschließend wieder in ihre bisherige Handelsspanne zwischen 13,38 sowie 17,62 Euro eintauchen und mit größeren Signalen weiter auf sich warten lassen. Kurzfristig ergeben sich hieraus aber auch gute Short-Chancen, die nicht ungenutzt bleiben sollten.

Short-Chance:

Der seit Tagen anhaltende Abverkauf der Telekom-Aktie könnte sich kurzfristig noch bis in den Bereich der 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 16,15 Euro fortsetzen, spätestens an den Apriltiefs von 15,62 Euro ist jedoch mit einer kurzfristigen Gegenreaktion zu rechnen. Übergeordnet aber sind weitere Verluste auf rund 14,00 Euro zu vermuten und können über entsprechende Short-Instrumente auf kurzfristiger Basis nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich im Falle eines direkten Short-Einstiegs aber noch knapp oberhalb der Marke von 16,85 Euro aufhalten. Deutlich aufhellen würde sich das Chartbild hingegen erst bei einem Kurssprung mindestens über 17,60 Euro, ein Wochenschlusskurs darüber wäre an dieser Stelle sehr wünschenswert.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 16,48 Euro

Kursziel: 16,15 / 15,62 Euro

Stopp: > 16,85 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,37 Euro

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Telekom AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 16,48 Euro; 11:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

