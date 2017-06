NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien europäischer Immobilienwerte profitieren laut Goldman Sachs derzeit besonders von höheren Mieten. So sei das Wachstum der Mieten für hochwertige Büroimmobilien in den wichtigsten acht Metropolen des Euroraums im Vorjahr so stark gewesen wie seit 2007 nicht mehr, schrieb Analyst Julian Livingston-Booth von der US-Bank in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Damit hätten die Mieteinnahmen stärker zugelegt als das reale Bruttosozialprodukt.

Weil sich zudem die operativen Wachstumsaussichten verbessert hätten, spiele der sogenannte Beleihungsauslauf hingegen für ihn insgesamt keine so große Rolle mehr bei der Beurteilung der Kurschancen. Diese Kenngröße beschreibt, wie stark Immobilien fremdfinanziert sind, also beliehen wurden.

Livingston-Booth hob daher seine Prognosen für das laufende und das kommende Jahr. Zudem strich er nun seine Verkaufsempfehlung bei Vonovia und erhöhte das Kursziel von 30,80 auf 35,30 Euro. Das neue Votum lautet nun "Neutral". Für die Anteilsscheine von LEG Immobilien sprach er nun eine Kaufempfehlung aus. Das Ziel schraubte der Analyst von 84,50 auf 102,00 Euro hoch.

Unter den von Livingston-Booth beobachteten 34 Immobilienunternehmen sei der Beleihungsauslauf in den vergangenen drei Jahren von gut 41 auf knapp 37 Prozent gefallen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der durchschnittliche Eigenkapitalanteil bei der Finanzierung steigt.

Weil die Aufnahme von Fremdkapital damit generell als weniger riskant für die Branche angesehen wird, setzte der Experte jetzt geringere Kosten zur Eigenkapitalbeschaffung am Aktienmarkt an. Dies wiederum führe zu höheren Kurszielen für die Aktien der Unternehmen Vonovia und LEG Immobilien, die gleichwohl eine etwas überdurchschnittliche Verschuldung aufwiesen.

Zudem sprechen Livingston-Booth zufolge auch unternehmensspezifische Gründe für die beiden Konzerne. Bei Vonovia etwa hob der Experte den Fokus auf Innovationen und Investitionen als wichtige Wachstumsquelle hervor. Bei LEG lobte der Experte die in den vergangenen Jahren gesteigerte Effizienz beim Kapitaleinsatz sowie die Preisdisziplin beim Kauf neuer Portfolios.

Bei Aktien mit der Einstufung "Buy" rechnet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche mit einem hohen Renditepotenzial. Bei Aktien mit der Einstufung "Neutral" erwartet Goldman Sachs auf dem aktuellen Kursniveau sowie im Vergleich zu den anderen von der Bank beobachteten Unternehmen aus der gleichen Branche ein eher durchschnittliches Renditepotenzial./la/ag/jha/

