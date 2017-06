Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Donnerstagmittag geht es an Europas Börsen mit den Kursen kräftiger nach unten. Die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank wurde am Markt als vergleichsweise falkenhaft aufgenommen. Die Bank erhöhte den Leitzins wie erwartet um 25 Basispunkte und hielt sich weitere Schritte offen. Zugleich nannte sie Details zur geplanten Bilanzkürzung. Die Anleger warten nun auf die Entscheidung der Bank of England. Trotz steigender Inflation dürften die Währungshüter den Leitzins bestätigen.

Der DAX verliert 1 Prozent auf 12.679 Punkte, während es für den Euro-Stoxx-50 1,1 Prozent auf 3.509 Zähler nach unten geht. Nach Bekanntgabe schwacher britischer Einzelhandelsdaten gerät das Pfund unter Abgabedruck. Die britischen Einzelhandelsumsätze fielen im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent, Volkswirte hatten einen Rückgang um nur 1 Prozent erwartet. Die Einzelhandelsdaten waren mit Spannung erwartet worden, nachdem an den vorigen Tagen ein überraschend deutlicher Anstieg der Verbraucherpreise einerseits und ein unerwartet geringes Lohnwachstum anderereits gemeldet worden waren.

Die Daten lassen befürchten, dass die Konsumfreude der Briten aufgrund geschrumpfter verfügbarer Einkommen nachgelassen hat. Die Bank of England befindet sich in keiner angenehmen Lage. Einerseits zieht die Inflation an, andererseits neigt die britische Wirtschaft zur Schwäche und die Brexit-Risiken sind groß. Das Pfund fällt auf 1,2700 Dollar nach zuvor 1,2750.

H&M fallen nach schwachen Umsatzzahlen

Auf Unternehmensseite ist es an Fronleichnam wie erwartet ruhig. Verlierer Nummer eins im DAX sind Deutsche Telekom mit einem Minus von 2,6 Prozent - allerdings ohne Nachrichten. Zeitlich fällt der Rückgang mit dem Ende der Roaming-Gebühren in der EU zusammen. "Der Termin war allerdings längst bekannt, so dass das keine Rolle spielt", sagt ein Händler. Nach der zeitlichen Verlängerung der Wachstumsziele bis 2019 vom Vortag sind Deutsche Börse weiter gesucht und gewinnen 0,6 Prozent. In Stockholm verlieren H&M nach schwachen Umsatzzahlen 4,5 Prozent.

In der zweiten Reihe des deutschen Markts hat Goldman Sachs die Aktien von LEG Immobilien mit einem Kursziel von 36 Euro zum Kauf empfohlen. Mit einem Plus von 1 Prozent führen sie die Gewinnerseite am Markt an. Vonovia steigen um 0,6 Prozent auf 36,50 Euro, hier hat Goldman die Einstufung auf Neutral und das Kursziel auf 35,30 Euro angehoben.

SHW über Gebotspreis

Unter den Nebenwerten profitieren SHW von einem Übernahmeangebot. Der Chef des österreichischen Motorradherstellers KTM Industries, Stefan Pierer, bietet über seine Pierer Industrie AG 35 Euro je SHW-Aktie - das ist ein Aufschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. "Das erscheint wenig", sagt ein Marktteilnehmer. Der Kurs steigt um 10,2 Prozent auf 36,10 Euro.

Am Nachmittag könnten von den Konjunkturindizes der US-Notenbank-Filialen in Philadelphia und New York Impulse ausgehen sowie von der US-Industrieproduktion. Schwache Daten dürften die von der Fed abweichende Marktmeinung festigen, nach der bis Ende 2018 kaum noch Zinserhöhungen erwartet werden.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.506,47 -1,15 -40,68 6,56 Stoxx-50 3.152,91 -0,62 -19,76 4,72 DAX 12.680,06 -0,98 -125,89 10,44 MDAX 25.009,24 -1,17 -295,78 12,71 TecDAX 2.244,36 -1,58 -36,05 23,88 SDAX 11.103,94 -0,87 -97,26 16,65 FTSE 7.414,19 -0,81 -60,21 3,80 CAC 5.181,44 -1,18 -61,85 6,56 Bund-Future 165,02 -0,41 1,36 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.10 Uhr Mi, 17.16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1168 -0,45% 1,1219 1,1281 +6,2% EUR/JPY 122,49 -0,38% 122,96 123,01 -0,4% EUR/CHF 1,0872 -0,19% 1,0893 1,0893 +1,5% EUR/GBP 0,8792 -0,17% 0,8807 1,1335 +3,1% USD/JPY 109,69 +0,07% 109,61 109,05 -6,2% GBP/USD 1,2704 -0,28% 1,2740 1,2786 +3,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 44,65 44,73 -0,2% -0,08 -21,3% Brent/ICE 47,07 47 +0,1% 0,07 -19,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,43 1.261,10 -0,1% -1,68 +9,4% Silber (Spot) 16,87 16,91 -0,2% -0,04 +6,0% Platin (Spot) 930,90 939,50 -0,9% -8,60 +3,0% Kupfer-Future 2,57 2,57 -0,3% -0,01 +1,9% ===

