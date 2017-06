CO.DON AG: erfolgreiche Hauptversammlung 2017

Teltow/Berlin, 15.06.2017 - Am 09. Juni 2017 fand in Berlin die diesjährige Hauptversammlung der CO.DON AG (ISIN DE000A1K0227) statt. Unter dem Motto: "Agenda 2025 - CO.DON weiter gedacht" informierte Herr Hessel, Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft, die teilnehmenden Aktionäre und Aktionärsvertreter zunächst über das Geschäftsjahr 2016 und die Geschäftsentwicklung der ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres. "Das Geschäftsjahr 2016 war insgesamt ein erfolgreiches Jahr für unsere Gesellschaft - die CO.DON AG setzte ihren Wachstumskurs fort und entwickelte ihre Geschäftsstrategie erfolgreich weiter. Wir haben große Fortschritte auf dem Weg zur EU-Zulassung gemacht und uns auf die vor uns liegenden Aufgaben durch umfassende interne Veränderungen vorbereitet." Hessel weiter: "Im Geschäftsjahr 2016 konnte wiederum ein zweistelliges Umsatzwachstum erreicht werden, dieses wurde aber im Unterschied zu den Vorjahren, in denen sich das Wachstum aus einem Mix aus Preiserhöhung und Produktverkauf zusammensetzte, ausschließlich durch gesteigerten Transplantatverkauf erzielt." Der Schwerpunkt seiner weiteren Ausführungen lag auf der Vorstellung der Strategieoptionen für den EU-Markteintritt und die generelle weitere Entwicklung der CO.DON AG. Die anschließende Generaldebatte war von regem Interesse der Anwesenden an den aufgezeigten Möglichkeiten gekennzeichnet. Im Vorfeld der Hauptversammlung sorgten positive Unternehmensnachrichten und der anhaltend steigende Aktienkurs für eine positive Grundstimmung, die sich auch auf die Veranstaltung übertrug.

Die votierenden Teilnehmer der Hauptversammlung, die 49,26 % des stimmberechtigten Kapitals in Höhe von 17.691.648 Aktien repräsentierten, folgten sämtlichen Vorschlägen des Managements. Den Mitgliedern des Vorstands Herrn Hessel und Herrn Jakobs sowie den Mitgliedern des Aufsichtsrats wurde für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung erteilt, die Entlastung des bis Mitte 2016 amtierenden Vorstandsmitglieds Frau Vilma Methner wurde wegen laufender Rechtsstreitigkeiten auf die nächste Hauptversammlung vertagt. Die Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Hamburg, wurden als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 benannt. Da die Ämter der Aufsichtsratsmitglieder Professor Hans Bauerfeind, Frau Beatrix Bauerfeind-Johnson und Herr Thomas Krause mit Beendigung der Hauptversammlung am 09. Juni 2017 endeten, waren Neuwahlen notwendig. Herr Professor Bauerfeind, Frau Bauerfeind-Johnson und Herr Krause wurden erneut für weitere vier Jahre in den Aufsichtsrat gewählt. Weitere Tagesordnungspunkte waren die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2017 und die entsprechende Satzungsänderung, die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und Optionsschuldverschreibungen und Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2017 und entsprechende Satzungsänderungen gemäß Vorschlag des Aktionärs Thommy Stählin sowie die Beschlussfassung über die Änderung des § 15 Abs. 1 der Satzung "Vergütung des Aufsichtsrats".

Über die CO.DON AG: Die CO.DON AG entwickelt, produziert und vermarktet in Deutschland autologe Zelltherapien zur minimalinvasiven Reparatur von Knorpelschäden an Gelenken nach traumatischen oder degenerativen Defekten. CO.DON chondrosphere(R) ist ein Zelltherapieprodukt zur minimalinvasiven Behandlung von Knorpelschäden an Gelenken mit ausschließlich körpereigenen Knorpelzellen. CO.DON chondrosphere(R) verfügt über eine deutsche Genehmigung der deutschen Bundesoberbehörde PEI gem. §4b AMG und wird derzeit in zwei klinischen Studien der Phase II und III mit dem Ziel der EU-weiten Zulassung erprobt. In über 150 Kliniken und bei über 11.000 Patienten wird CO.DON chondrosphere(R) bereits seit mehr als 10 Jahren eingesetzt. In Deutschland wird die Behandlung seit 2007 im Knie- und im Hüftgelenk und seit 2008 auch in der Bandscheibe von den Krankenkassen übernommen. Die Aktien der CO.DON AG sind an der Frankfurter Börse notiert (ISIN: DE000A1K0227). Vorstand der Gesellschaft: Dirk Hessel (CEO), Ralf M. Jakobs (CFO).

Weitere Informationen finden Sie unter www.ihre-zellzuechter.de oder www.codon.de

Investor Relations und Pressekontakt: Matthias Meißner, M.A.

Director Corporate Comunications / IR / PR

Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de

CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland ISIN: DE000A1K0227

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

ISIN DE000A1K0227

