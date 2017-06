Liebe Trader,

noch im Sommer 2015 erfolgte bei dem Wertpapier RIB Software bei 16,94 Euro eine letztes markantes Verlaufshoch, bevor die Aktie anschließend in einen Abwärtstrend fiel und auf exakt 8,00 Euro bis Mitte 2016 zurücksetzte. Erst in diesem Bereich stabilisierte sich der Kursverlauf wieder und schlug in die Gegenrichtung um - Kursgewinne bis auf 14,86 Euro konnten bis Ende des Jahres etabliert werden. Nur wenig später setzte wieder eine kurzfristige Zwischenkonsolidierung ein, dann aber stiegen die Notierungen auf 16,38 Euro weiter an. Nun folgt aber wieder ein Sell-Off, zusätzlich wurde im heutigen Handelsverlauf eine bärische Flaggen-Formation zur Unterseite aufgelöst und bietet kurzfristig orientierten Anlegern nun eine hervorragende Short-Chance.

Short-Chance:

Der Kursrutsch unter die jüngsten Verlaufstiefs von 14,62 Euro hat jetzt eine Auflösung der Flagge zur Folge und sollte im weiteren Verlauf Abgaben bis in den Unterstützungsbereich um 13,10 Euro einläuten. Genau auf diesen finalen Abstieg des Wertpapiers können interessierte Anleger nun über entsprechende Short-Positionen setzen und eine schnelle Rendite binnen weniger Tage herausholen. Der Stop ist zunächst aber nicht tiefer als 15,65 Euro anzusetzen, darüber wird nämlich eine bullische Tendenz zunehmend wahrscheinlicher und dürfte wieder an die Jahreshochs bei 16,38 Euro aufwärts führen. Da sich dieses Short-Investment auf nur wenige Handelstage beschränkt, ist auch das Risiko recht überschaubar - eine engmaschige Beobachtung sollte allerdings nicht ausbleiben.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 14,65 Euro

Kursziel: 13,10 Euro

Stopp: > 15,65 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,00 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



RIB Software AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 14,65 Euro; 13:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

