Das Unternehmen hat Anfang Juni den Geschätsbericht für 2016 veröffentlicht. Der Umsatz konnte um 4,6% auf 54,46 Mio. € (LSe: 52,65) gesteigert werden während sich das operative Ergebnis (EBIT) überproportional um 15,3% auf 6,84 Mio. € (LSe: 6,81) erhöhte. Wachstumstreiber waren dabei die beiden Segmente Life Science (+59,9%) sowie Green Tech (+33,6%), wohingegen die anderen beiden Segmente Clean Tech (-4,7%) sowie Sonstige (-64,8%) nicht das Vorjahresniveau beim Umsatz erreichen konnten. Der deutliche Rückgang im Segmente Sonstige ist m.E. jedoch auf den Verkauf des Direktkundengeschäftes im Jahr 2015 an die Sarstedt Gruppe zurück zuführen.



Auf Ebene der Gesellschaften (m-u-t GmbH, Avantes, Tec5) hat sich insbesondere die m-u-t GmbH sehr gut entwickelt, wodurch die Umsätze in Deutschland (+8,6%) und Europa (+47,8%) deutlich angestiegen sind und auch die EBIT-Marge weiter verbessert werde konnte. Die Tec5, insbesondere die Tec5 USA dürfte sich in 2016 nicht ganz so stark entwickelt haben, durch einen Umsatzrückgang in den USA von 14,3%. Dies dürfte auch mit ein Grund für die rückläufigen Minderheiten am Ergebnis (-30,3%) sein, wenngleich zudem auch eine Erhöhung der Anteile an der Tec5 AG von 95% auf 100% dazu beigetragen hat.



