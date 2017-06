Die Vectron Systems AG (WKN: A0KEXC) ist ein führender Anbieter von Kassensystemen, wie wir sie von unseren täglichen Besuchen in Bäckereiketten und Gastronomiebetrieben gut kennen. Das Unternehmen zählt zu den Technologie- und Innovationsführern in dieser Branche und kann seit Jahren seinen Umsatz stetig steigern. Vor allem in der deutschsprachigen Region ist das Unternehmen mit einem Marktanteil von rund 25% in der Gastronomie und bei Bäckereien stark vertreten und diesen breiten Kundenstamm stetig ausbauen. Derzeit ziehen zwei große Themen den Aktienkurs der Vectron Systems AG stark nach oben. 1. Eine Gesetzesverschärfung bei den Aufzeichnungspflichten digitaler Kassensysteme ab 2020 Rund 400.000 Ladenkassen der Restaurants und Bäckereien in Deutschland werden durch dieses Gesetz betroffen sein. Jede vierte Kasse lässt die Kassen von Vectron demnach sprichwörtlich klingeln, da mindestens e...

