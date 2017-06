Liberty One Lithium erwirbt Beteiligug im Zentrum von Argentiniens Lithiumdreieck - Unternehmen wird Pocitos Salar in einem Joint Venture mit Millennial Lithium erkunden

VANCOUVER, British Columbia (MARKETWIRED - 15. Juni 2017) - Liberty One Lithium Corp. ("Liberty One" oder das "Unternehmen") (TSX.V: LBY) (OTCPK: LRTTF) (WKN: A2DHMB) ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochgradiger Lithiumsolelagerstätten gibt den Abschluss eines Options- und Joint-Ventue-Abkommens mit Millennial Corp. aus Vancouver, BC, (ML: TSX.v) (A3N2: GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) bekannt.

Das Abkommen gewährt Liberty One Lithium das alleinige und ausschließliche Recht und die Option zum Erwerb ungeteilter nutzbringender Beteiligungen und Eigentumsrechte von bis zu 80% am Projekt Pocitos West in Argentinien. Das Projektgebiet mit einer Gesamtfläche von 15.857 Hektar liegt entlang des Westteils des Pocitos Salar im Departement Los Andes westliche Provinz Salta. Das Projekt ist ideal in der Mitte des argentinischen Segments des bekannten Lithiumdreiecks gelegen. Die Bedingungen und Konditionen des Abkommens wurden als Teil der aktuellen regulatorischen Offenlegungsbedingungen eingereicht und finden sich unter www.sedar.com.

Das 60 km lange Becken des Pocitos Salar wurde bereits im Jahre 1979 von der argentinischen Behörde, Direccion General de Fabricaciones Militares (DGFM) durch 12 kurze Bohrungen überprüft. Das signifikanteste Ergebnis dieses historischen Arbeitsprogramms schließt eine kurze Bohrung ein, die durchschnittlich 417 ppm Lithium und 15.300 ppm Kalium enthielt. Die Ergebnisse dieser Bohrungen und die Probennahme stammen von früheren Arbeiten und können vom Unternehmen nicht gemäß der heute gültigen Explorationsstandards des National Instrument 43-101 bestätigt werden.

Aus geologischer Sicht sind Salare von Hügeln und Bergen umgebene topografische Senken. Die Salar-Becken sind mit dem Oberflächenabfluss und dem unterirdischen Abfluss aus dem umliegenden Gelände gefüllt. Die Sedimente sind das Produkt der Erosion der den Salar umgebenden Berge, die die aktuelle Größe der Salztonebenen zu verbergen neigen. Die meisten der weiter fortgeschrittenen Projekte in Argentinien dehnen ihre Ressource bis unter die alluvialen Schuttfächer aus. Im Projektgebiet Pocitos West deuten die früheren geophysikalischen Profile an, dass sich der Solekörper nach Westen unter die alluvialen Schuttfächer im Streichen mit Liberty Ones Liegenschaft in Tiefen von bis zu 500 Fuß oder mehr erstreckt.

Der President des Unternehmens, Brad Hoeppner, erklärt: "Wir haben vor Kurzem eine detaillierte Geländeinspektion mit unseren JV-Partnern durchgeführt und hatten eine Gelegenheit, mehrere Betreiber in dem Gebiet zu treffen. Die Begutachtung der Probennahmen, die auf einem angrenzenden Claim-Gebiet durchgeführt werden, waren äußerst interessant und wir schicken uns an, unseren ersten NI 43-101 konformen Bericht anzufertigen. Das Ziel ist, die Arbeitspläne gemäß unseres Abkommens fertigzustellen. Wir freuen uns darauf, unser Projekt zu avancieren und den Unternehmenswert als Ergebnis unserer Bemühungen auszubauen."

Iain Scarr, AIPG, CPG, eine vom Unternehmen unabhängige Partei, ist gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person, die für die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung verantwortlich ist.

Für weitere Informationen über Liberty One Lithium Corp. besuchen Sie bitte www.libertyonelithium.com oder sehen sich die Ablagen des Unternehmens bei www.SEDAR.com an.

Im Auftrag des Board of Directors

"Bradley Hoeppner"

Bradley Hoeppner CEO und Director

Über Liberty One Lithium (TSX.V: LBY) (OTCPK: LRTTF) (WKN: A2DHMB) Liberty One Lithium Corp. ist ein aufstrebendes Explorationsunternehmen mit Fokus auf der Akquisition und Entwicklung hochgradiger Lithiumsolelagerstätten. Das Unternehmen glaubt, dass globale Ressourcen der Schlüssel zu einer robusten Energiestrategie sind, um die wirtschaftliche Stabilität weltweit zu bewahren. Erfahren Sie mehr unter: www.libertyonelithium.com.

Liberty One Lithium Corp. 1920 - 1177 West Hastings Street Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: 604-343-4547

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

