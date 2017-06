Köln (ots) - "Ich stelle mich" - Diese Herausforderung nimmt Claudia Roth am Sonntag, 18. Juni 2017 um 21.45 Uhr im WDR Fernsehen an, wenn Moderatorin Sandra Maischberger die Grünen-Politikerin mit kritischen und hintergründigen Fragen konfrontiert. Ist sie die Nervensäge der Nation, eine Multikulti-Mutti? Oder ist sie die Gralshüterin grüner Urwerte, mit Herzblut auf der Seite der Schwachen dieser Welt?



Claudia Roths Lebensweg ist untrennbar mit ihrer Zeit als Managerin von "Ton Steine Scherben" verbunden. Drei Jahre lang war sie mit der Polit-Rockband auf Tour. Ihr damaliger Partner Martin Paul war als Keyboarder der Scherben hautnah dabei.



Erstmals im deutschen Fernsehen erzählen beide von ihrer gemeinsamen Liebe, die bereits 1977 an den Dortmunder Theaterbühnen entstand. Warum Claudia Roth und Martin Paul jedoch kein Paar blieben, habe sich Roth "in den letzten 30 Jahren oft gefragt." Martin Paul erzählt von der wilden und entbehrungsreichen Zeit in der Scherben-Kommune und von einer besonderen Ohrfeige Rio Reisers: "Das war durchaus spannungsgeladen. Der Rio hat die Claudia geohrfeigt. Claudia Roth habe sich dies nicht gefallen lassen. "Der Rio hat dafür ein Glas Bier rüber gekriegt", berichtet sie.



Zum Thema Liebe hat Roth noch einen Rat. Der amerikanischen First Lady Melania Trump empfiehlt sie die Trennung von Donald Trump: "Wenn es Liebe ist, kann ich es nicht nachvollziehen. Wenn es keine Liebe ist, sollte sie sich schnell von diesem Kerl entfernen."



Politisch trennen sie Welten: Peter Gauweiler und Claudia Roth. Während der gewaltsamen Anti-Atom-Proteste Ende der 80er Jahre in Wackersdorf standen die damalige Pressesprecherin der Grünen und der damalige bayerische Staatssekretär des Innern auf verschiedenen Seiten der Barrikaden. Warum sie heute eine herzliche Freundschaft pflegen, erzählen Roth und Gauweiler bei "Ich stelle mich". Gauweiler verrät: "Eine Ministerpräsidentin Roth in Bayern könnte ich mir vorstellen."



Ihre Partei musste bei den letzten Wahlen herbe Niederlagen einstecken. Angesichts von Kriminalität und Terrorgefahr verlangen die Bürger mehr Sicherheit. Die Grünen jedoch bestehen auf Willkommenskultur und Multikulti. Für Heinz Buschkowsky, Ex-Bürgermeister von Berlin-Neukölln, sind die Grünen ein Sicherheitsrisiko. Im Rede-Duell mit Claudia Roth sagt Buschkowsky: "Ich lass mich lieber filmen als verkloppen."



Ihr Neffe Maximilian gibt Einblicke in das Leben der privaten Claudia Roth. Er muss jedoch gestehen, dass es bei Diskussionen mit seiner Tante passieren kann, "dass man zwei Stunden nichts sagen kann."



"Ich stelle mich" mit Sandra Maischberger ist seit 2014 in unregelmäßigen Abständen im WDR Fernsehen zu sehen und knüpft an die legendäre Interviewsendung mit Claus Hinrich Casdorff an. "Ich stelle mich" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit der Vincent TV GmbH. Redaktion WDR: Christian Wagner.



In weiteren "Ich stelle mich"-Folgen sind Torwartlegende Oliver Kahn (25. Juni) und Showstar Hugo Egon Balder (9. Juli) zu Gast.



Aktuelle Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de. Besuchen Sie auch die WDR Presselounge: presse.WDR.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Pressdesk Telefon: 0221 / 220 7100 Email: wdrpressedesk@wdr.de