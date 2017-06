Die Verhandlungen über den Austritt Großbritannien aus der Europäischen Union beginnen offiziell am Montag. Das teilte der Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, am Donnerstag mit.

Darauf habe er sich zuvor mit dem britischen Brexit-Minister David Davis geeinigt. Der Termin war bereits seit mehreren Wochen angepeilt worden, nach dem Ausgang der Wahl in Großbritannien und dem Verlust der absoluten Mehrheit von Premierministerin Theresa May waren jedoch Zweifel am pünktlichen Beginn der Gespräche aufgekommen. Die Frist für die Verhandlungen läuft bis März 2019.