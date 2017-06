Die einstige Ikone der Japan AG will seine Chipsparte verkaufen, um ein Rumpf-Toshiba zu retten. Doch ein US-Konkurrent will den Verkauf an andere Firmen juristisch verhindern. Toshiba drohen nun schicksalhafte Wochen.

Der schwere japanische Krisenfall Toshiba hat schon viele Deadlines für seine Quartals- und Jahresbilanzen verpasst. Doch nun droht ein eskalierender juristischer Streit mit einem bisherigen Partner, den wichtigsten Teil von Toshibas Rettung zu verzögern: den Verkauf seiner lukrativen Chipsparte.

Der amerikanische Chiphersteller Western Digital, mit dem Toshiba ein Speicherchipfabrik zusammen betreibt, hatte bereits ein internationales Schiedsgerichts angerufen. Denn es hält den geplanten Verkauf der Chipsparte an ein anderes Unternehmen für einen Vertragsverstoß. Doch am Mittwoch amerikanischer Westküstenzeit kündigten die Amerikaner zusätzlich eine einstweilige Verfügung bei einem kalifornischen Gericht an, um das heißumkämpfte Bieterverfahren um Toshibas Tafelsilber zu stoppen.

Toshiba antwortete am Donnerstag zwar, dass das Management weiterhin bis zum 28. Juni den Deal beschließen wolle. Aber die drohende einstweilige Verfügung dürfte die Verhandlungen mit drei anderen Bietergruppen erschweren, die vom halbstaatlichen Rettungs- und Investmentfonds Innovation Network Corp of Japan (INCJ), dem US-Chiphersteller Broadcom und dem taiwanesischen Auftragsfertiger Foxconn angeführt werden.

Denn sollte das Gericht gegen Toshiba entscheiden, dürften die Gespräche "eigentlich auf Eis gelegt werden", meint Annerose Tashiro, Leiterin der Internationalen Abteilung bei Schultze & Braun. "Denn die Käufer brauchen ja eine gesicherte Rechtsposition und müssen eindeutig wissen, dass Toshiba auch wirklich verkaufen kann, was es behauptet."

Das Problem: Toshiba kann sich in diesem Fall keine lange Verschiebung leisten. Das Unternehmen hat die auf mindestens 16 Milliarden Euro taxierten Einnahmen aus dem Verkauf fest eingeplant. Mit dem Kapital will es nach der Pleite seiner ehemaligen US-Atomkraftwerkssparte Westinghouse rasch ein positives Eigenkapital aufzubauen und damit ein Delisting von der Börse vermeiden.

Schon finanziell ist die Aufgabe enorm: Überraschende Milliardenverluste bei Westinghouse haben Toshibas Eigenkapital im im März abgelaufenen Bilanzjahr um zwei Milliarden Euro ins Minus ...

