So war es bei der LEG. Am 24. April hatten wir für die Aktie einen Einstiegskurs vorgeschlagen und ein Hebel-Zertifikat dafür genannt. Der Artikel zu dieser Trading-Idee wurde am 25.04. um 05.23 Uhr unter folgendem Titel veröffentlicht. "LEG Immobilien: Ist das der Weg zum neuen Allzeithoch? Trading-Chance!" Noch nicht alle unsere Leser gehören auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...