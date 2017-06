WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag eine Reform der beruflichen Ausbildung angekündigt. Für Lehrstellen-Programme, die sich in Teilen am Dualen System in Deutschland orientieren, sollen künftig 200 Millionen Dollar pro Jahr zur Verfügung stehen. Bisher war der Ansatz 90 Millionen Dollar gewesen. Die Zuständigkeit soll von der Bundesregierung unter anderem auf Unternehmensverbände und Gewerkschaften übergehen.

Auf diese Weise sollen Ausbildungsplätze für "Millionen von Bürgern" entstehen. Trump gab der Initiative das Motto "Earn While You Learn" ("Verdiene, während Du lernst"). Die Teilnehmer könnten das aufwendige, in Teilen nicht effiziente und teure System der Colleges umgehen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bei Treffen mit Trump und dessen Tochter Ivanka für das Duale System Deutschlands geworben.

Die USA haben mit 4,3 Prozent derzeit eine historisch niedrige Arbeitslosigkeit. Regional herrschen jedoch in Teilen große Job-Probleme, unter anderem weil die Arbeiter nicht ausreichend ausgebildet sind, um etwa im Falle einer Betriebsschließung in einer anderen Branche arbeiten zu können./dm/DP/he

AXC0182 2017-06-15/19:31