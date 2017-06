In den letzten Wochen fiel die Schwankunsbreite der Börse, die mit dem VIX Index gemessen wird, auf ein extremes Tief unter 10%. So tief notierte der VIX seit 24 Jahren nicht mehr. Sogar viele zyklische Aktien, die gewöhnlich 50% in beide Richtungen schwanken können, weisen momentan eine Volatilität von unter 10% auf, während die Kurse auf Allzeithochs stehen. Darunter sind vor allem die Technologiewerte zu finden. VIX Index in der Nähe eines Allzeittiefs Quelle: Stockcharts.com Wenn Sie mich fragen: Das passt alles hinten und vorne nicht mehr zusammen. Es ist ein Trugschluss anzunehmen, dass die Vola immer weiter fallen kann. Ein Grund für diese extreme Entwicklung hängt damit zusammen, dass immer mehr Handelsprogramme und Fonds, die mit diesen Programmen arbeiten, mehr Aktien kaufen, ohne auf die Risiken...

