Cottbus (ots) - Hut ab! Die Sachsen haben einen guten Lauf. Wer die Wirtschaftsnachrichten der zurückliegenden Wochen sieht, staunt nicht schlecht. Daimler investiert in Kamenz. Aus dem Dörfchen Kodersdorf sollen bald nicht nur Flugzeugteile kommen. Auch ein Logistiker aus der Rosenstadt Forst expandiert dorthin. Heute steht in der RUNDSCHAU, dass Bombardier in Bautzen Millionen Euro investiert und hoffentlich Arbeitsplätze schafft. Bosch gibt in Dresden wieder richtig Gas. Und in Rothenburg wollen Chinesen E-Autos bauen. Okay, sicher werden nicht alle Träume wahr. Aber es sind schon die großen Mitspieler, die sich für den Freistaat interessieren. Im Süden Brandenburgs backen wir da bisher noch kleinere Brötchen. Schwer zu sagen, woran das liegt. Die Brandenburger in der Lausitz sind aber gut beraten, den engen Schulterschluss zu suchen mit den Nachbarn im Süden. Ohne nennenswerte Industrie-Investitionen auch im brandenburgischen Teil der Lausitz kann der wirtschaftliche Strukturwandel nicht gelingen.



