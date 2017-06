Beim Besuch des türkischen Präsidenten in Washington im Mai treten Erdogans Leibwächter auf Demonstranten ein. Nun erlassen die US-Behörden gegen zwölf seiner Personenschützer Haftbefehl. Erdogan regiert mit Kritik.

Nach den Ausschreitungen vor der türkischen Botschaft in Washington im Mai haben die US-Behörden Haftbefehle gegen zwölf Personenschützer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erlassen. Sie werden beschuldigt, am 16. Mai auf Demonstranten losgegangen zu sein, wie die Polizei am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Washington bekannt gab. Erdogan übte am Abend in Ankara scharfe Kritik an den Haftbefehlen und warf den amerikanischen Sicherheitskräften vor, ihn nicht beschützt zu haben.

"Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...