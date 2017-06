Kaffeebauer und Interessenvertreter der Kaffeeindustrie aus über 40 Staaten werden die Herausforderungen besprechen, die eine durch gemeinsame Verantwortung geprägte, nachhaltige Kaffee-Wertschöpfungskette mit sich bringt.

Der Geschäftsführer der ICO, der Präsident von Kolumbien und der CEO des Verbands der kolumbianischen Kaffeebauern (FNC) werden neben Vertretern der afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Kaffeeproduzenten ebenfalls an der Eröffnungszeremonie teilnehmen.

BOGOTÁ, Kolumbien, 16. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - (FNC Pressestelle) - Das "Erste weltweite Forum der Kaffeeproduzenten", das vom 10. bis zum 12. Juli in Medellín, Kolumbien, stattfindet, wird von Professor Jeffrey D. Sachs eröffnet, der als Experte und Vordenker für nachhaltige Entwicklung als Hauptredner auftreten wird.

Im Rahmen des Ersten weltweiten Forums der Kaffeeproduzenten (http://www.worldcoffeeproducersforum.com/) werden Redner, Analysten und international anerkannte Teilnehmer auf Probleme eingehen, die die gesamte Kaffeeindustrie betreffen. Das Forum wird damit quasi zur Pflichtveranstaltung.

Der weltweit anerkannte Professor für Ökonomie, Senior Advisor der UN, Besteller-Autor und freie Kolumnist Jeffrey Sachs ist zurzeit sowohl Direktor des Center for Sustainable Development (an der Columbia University) als auch des UN Sustainable Development Solutions Networks.

Der Geschäftsführer der Internationalen Kaffeeorganisation (ICO), José Sette, der Präsident von Kolumbien, Juan Manuel Santos, und der CEO des Verbands der kolumbianischen Kaffeebauern (FNC), Roberto Velez, werden neben Vertretern der afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Kaffeeproduzenten ebenfalls an der Eröffnungszeremonie teilnehmen.

Gegenstand des "Ersten weltweiten Forums der Kaffeeproduzenten" werden die Herausforderungen sein, die in Zukunft eine Gefahr für die Nachhaltigkeit der Wertschöpfungskette z. B. in Form einer gerechteren Einkommensverteilung und einer gemeinsamen Verantwortung aller Stakeholder füreinander darstellen könnten.

Treffen der Kaffeeproduzenten und Hauptvertreter der Kaffeebranche aus aller Welt

Der wissenschaftliche Teil des Forums wird Probleme behandeln, mit denen alle Kaffee produzierenden Länder kämpfen und die eine Bedrohung für die gesamte Branche sind. Dazu gehören u. a. die ökonomische Nachhaltigkeit der Kaffeebauern, die Entwicklung der ländlichen Regionen, sozioökonomische Indikatoren, Anpassung an den Klimawandel, Produktivität, Preisschwankungen, Generationswandel und Arbeit.

In thematischen Arbeitsgruppen und Podiumsdiskussionen wird analysiert, vor welchen Herausforderungen die Kaffeeproduktion und der Kaffeehandel stehen und wie sie zu lösen sind.

Weitere international anerkannte Persönlichkeiten, die als Moderatoren oder Redner auftreten werden, sind Ric Rhinehart, Geschäftsführer und CEO der Specialty Coffee Association (SCA), Fred Kawuma, Generalsekretär der Inter-African Coffee Organization (IACO), Silas Brasileiro, Executive President des brasilianischen National Coffee Council (NCC), und Annette Pensel, Geschäftsführerin der Global Coffee Platform.

Ronald Peters, Geschäftsführer des costa-ricanischen Kaffeeinstituts (Icafé), René León, Executive Secretary von Promecafé, Ishak Lukenge, Präsident des Uganda Chapter und Vorsitzender des Aufsichtsrates der African Fine Coffees Association (AFCA), und Vanusia Nogueira, Geschäftsführerin der brasilianischen Specialty Coffee Association (BSCA), werden als Moderatoren oder Diskussionsteilnehmer ebenfalls am Forum beteiligt sein.

Unter den Branchenvertretern, die am Forum teilnehmen und zu denen globale Unternehmen wie Starbucks gehören, finden sich weitere Redner und Diskussionsteilnehmer, darunter Marcelo Burity, Leiter von Green Coffee Development bei Nestlé, und Andrea Illy, Vorsitzender von Illycaffe.

Während der gesamten Konferenz werden die Teilnehmer Kaffee aus all den Ländern, die am Forum beteiligt sind, probieren können.

Da das Interesse an der Veranstaltung (zu der ein zweitägiger Ausflug in die zentrale kolumbianische Kaffeeregion gehört) groß ist und die Plätze begrenzt sind, müssen sich alle Interessenten auf der folgenden Website registrieren:

http://www.worldcoffeeproducersforum.com/es (http://www.worldcoffeeproducersforum.com/%20ES)

http://www.worldcoffeeproducersforum.com/ (http://www.worldcoffeeproducersforum.com/)

Über den FNC

Der 1927 gegründete Verband der kolumbianischen Kaffeebauern (FNC, Federación Nacional de Cafeteros) repräsentiert mehr als 560.000 kolumbianische Kaffeebauern. Sein Auftrag ist es, sich unter Berücksichtigung der ökologischen, ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit für das Wohlergehen der kolumbianischen Kaffeebauern und ihrer Familien einzusetzen. Er stellt öffentliche Güter und Dienstleistungen zur Verfügung und entwickelt spezielle Programme und Strategien, die den Kaffeebauern helfen, sich eine starke Position in der Wertschöpfungskette zu sichern und ihre Lebensqualität zu verbessern.

Kontakt:

Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

Jenny Vanessa Cuervo

(57+1) 3136600 Ext. 1697

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia-Fondo Nacional del Café via Globenewswire