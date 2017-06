Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank baut zum 1. Juli ihr Investment Banking erneut um. Marcus Schenck, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und bisheriger Finanzchef der Deutschen Bank, sowie Garth Ritchie werden vom 1. Juli an die im März wieder zusammengelegte Unternehmens- und Investmentbank (CIB) leiten. Beide haben in einer E-Mail an die Mitarbeiter eine umfangreiche Neuorganisation des Investment Banking angekündigt. Durch die Organisation in sechs Kernbereiche des CIB soll die Betreuung von Kunden mehr Gewicht bekommen. (Börsen-Zeitung S. 3)

VOLKSWAGEN - Europäische Kunden von Volkswagen erhalten wegen des Abgasskandals keine Entschädigung. Konzernchef Matthias Müller sicherte der EU-Kommission allerdings zu, dass VW mögliche Defekte im Zusammenhang mit der Umrüstung von manipulierten Dieselautos zwei Jahre lang kostenlos beheben will. Ein Kommissionssprecher wertete dies am Donnerstag als "positiven Schritt". Die EU würde jedoch weitere Schritte des Konzerns begrüßen und die Gespräche darüber fortsetzen. Ein VW-Sprecher sagte, bei der gefundenen Einigung handele es sich nicht um eine rechtlich bindende Garantie, sondern um "eine vertrauensbildende Maßnahme". Wenn das Unternehmen sich also weigert, einen Defekt zu beheben, müssen Kunden auch künftig vor Gericht beweisen, dass der Fehler durch die Umrüstung des Autos verursacht wurde. (FAZ S. 21)

BOSCH - Der Technikkonzern Bosch baut seine Position als Chip-Lieferant weiter aus. Nachdem das Stuttgarter Unternehmen vor sieben Jahren im schwäbischen Reutlingen eine erste Halbleiterfabrik für 600 Millionen Euro gebaut hatte, in der Tag für Tag mehr als vier Millionen Sensoren produziert werden, legt Bosch nun nach: In Dresden soll eine weitere Chipfabrik entstehen, in die das Unternehmen mehr als 1 Milliarde Euro investiert. Von der größten Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte ist die Rede. Zwar bestätigt Bosch die Pläne offiziell bisher nicht. Allerdings hat das Unternehmen für den nächsten Montag zu einer Pressekonferenz im Bundeswirtschaftsministerium eingeladen. (FAZ S. 24)

INNOGY - Für die RWE-Tochter Innogy wachsen die Schwierigkeiten im Geschäft mit dem Stromvertrieb in Großbritannien. Das Unternehmen, das 23 Millionen Kunden in elf Ländern Europas mit Strom beliefert, versucht bei der angeschlagenen britischen Tochter Npower die Kosten zu senken, kommt aber zu langsam voran. "Großbritannien ist ein Spezialfall", sagt Innogy-Finanzchef Bernhard Günther im Interview der Börsen-Zeitung. "Hausgemacht sind die Probleme mit der Einführung einer neuen Abrechnungssoftware, wo wirklich viel schiefgelaufen ist." Das sei vor knapp zwei Jahren sichtbar geworden. Innogy habe dann umgehend reagiert und ein internes Turnaround-Programm aufgesetzt, um die Fehler zu beheben und die Kosten zu senken. Mit diesem Programm, das Einsparungen von 200 Millionen Pfund bis Ende 2018 vorsieht, sei Innogy voll im Plan. (Börsen-Zeitung S. 11)

AIR BERLIN - Der Präsident des Flughafenverbands ADV, Michael Garvens, hält eine Übernahme der angeschlagenen Fluglinie Air Berlin durch den Lufthansa-Konzern für wahrscheinlich. "Wir haben großes Interesse daran, dass die Fluglinie gerettet wird", sagte Garvens. Ob dies durch staatliche Hilfen geschehe oder die Marke in der Eurowings aufgehe, bleibe abzuwarten. Das zweite halte er allerdings für wahrscheinlicher und warnte zugleich: "In dem Fall würde die Marktmacht von Lufthansa gegenüber den Flughäfen, aber auch gegenüber den Passagieren weiter steigen." (Funke Mediengruppe)

AIR BERLIN - Für die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin dürfte es schwer werden, eine Staatsbürgschaft zu erhalten: "In Teilen der Bundesregierung gibt es keine große Begeisterung dafür, Air Berlin finanziell unter die Arme zu greifen", erfuhr die Welt aus Regierungskreisen. Der Grund: In Deutschland gebe es keinen Mangel an Airlines, die Deutschland und den Standort Berlin anfliegen würden. Konkurrenz sei also ausreichend vorhanden, heißt es deshalb in Berlin. Ein krankes Unternehmen finanziell zu stützen, schwäche nur die gesunden Teilnehmer am Markt. (Welt S. 11)

